Guardiola admite que creía que David Silva no triunfaría en Inglaterra

MANCHESTER, INGLATERRA.- El español David Silva se prepara para jugar su partido 400 con el Manchester City y su entrenador, su compatriota Josep Guardiola, admitió que al principio no pensaba que el jugador canario pudiera sobrevivir tanto tiempo en la élite del fútbol inglés.



El jugador de 33 años alcanzará esa cifra el domingo si juega con los 'Citizens' ante el Bournemouth, en la tercera jornada de la Premier League.



"Puedes jugar una temporada buena, pero él lo ha hecho durante diez temporadas, es algo casi increíble. Mi mayor felicitación. Para todos los hinchas del City, y para mí incluido, es un privilegio (contar con Silva)", afirmó Guardiola.



"Es uno de los jugadores más inteligentes que he visto. Es realmente bueno moviéndose en espacios pequeños, uno de los mejores", afirmó.



Guardiola admitió que las características de Silva, que llegó al City en 2010 procedente del Valencia, le hicieron pensar que le iba a costar adaptarse al fútbol inglés.



"Es un jugador bajo, no un jugador de ir de área a área, y por la imagen que tenía de Inglaterra desde fuera pensé que iba a pasarlo mal. Afortunadamente, me equivoqué", señaló.



"Esa fue mi primera impresión. Pero sólo al principio (...) Ha jugado bien con todos los entrenadores, Roberto (Mancini), Manuel (Pellegrini) y con nosotros", señaló.



Silva fue elegido para suceder al belga Vincent Kompany como capitán del Manchester City, una decisión tomada de manera colectiva por el plantel del primer equipo.



"Es un chico normal. Tiene mucha experiencia y sabe exactamente lo que necesita el equipo, lo que tiene que hacer", subrayó el técnico catalán.