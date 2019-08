Liga Nacional continúa luego de jornada cinco que dejó cuatro muertos

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La sexta jornada del torneo hondureño Apertura iniciará el sábado, luego de una quinta fecha marcada por la muerte violenta de cuatro aficionados el pasado día 17 en las afueras del Estadio Nacional de Tegucigalpa, donde por los incidentes fue suspendido el clásico entre Olimpia y Motagua.



Los cuatro fallecidos, al parecer dos seguidores del Olimpia y dos del Motagua, fueron masacrados a golpes por enardecidos fanáticos a pocos metros de uno de los portones principales del estadio, cuando faltaban pocos minutos para que se iniciara el partido, sin que ninguna autoridad pudiera evitarlo.



A raíz de esos hechos violentos, la Comisión de Disciplina del deporte sancionó al Olimpia, que era local ante el Motagua, con seis partidos que no podrá jugar en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, además de imponerle una multa de 50,000 lempiras (unos 2,000 dólares).



Los primeros tres partidos, el Olimpia, que dirige el argentino Pedro Troglio, deberá jugarlos sin público, mientras que los tres restantes solamente con aficionados locales.



El Motagua, que tiene como timonel al argentino-hondureño Diego Vázquez, no podrá jugar tres partidos en el Estadio Nacional y deberá pagar una multa de 30,000 lempiras (unos 1.215 dólares).



Además, dos de los encuentros serán a puerta cerrada y uno con afición de la ciudad donde juegue.



La Comisión de Disciplina decidió tomar las sanciones, emulando una iniciativa similar contra los dos mismos equipos hondureños, de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamericana y el Caribe de Fútbol).



Ambos clubes participan en la Liga Campeones de la Concacaf, que les ha sancionado con jugar sus próximos compromisos de la competición en el Estadio Olímpico Metropolitano, de San Pedro Sula, norte de Honduras.



Directivos del Motagua han expresado su desacuerdo con la sanción por los incidentes del día 17.



Otra acción preventiva ha sido tomada por el mismo ente disciplinario hondureño para el clásico local entre el Marathón, que dirige el argentino Héctor Vargas, y el Real España, que tiene como timonel al costarricense Hernán Medford.



Ambos clubes son de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, donde el Marathón tiene su propio estadio, el que no podrá utilizar mañana para el juego contra el Real España.



El organismo disciplinario, ante los antecedentes violentos que se han registrado en algunos de los clásicos entre los dos mismos equipos, resolvió que el juego de mañana lo disputen en el Estadio Olímpico Metropolitano.



A raíz de la muerte de las cuatro personas en las afueras del Estadio Nacional de Tegucigalpa, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció el lunes la creación de una comisión interinstitucional que definirá las medidas de seguridad en instalaciones deportivas.



La iniciativa oficial se orienta a prevenir actos de violencia en partidos de fútbol y otros eventos deportivos, y la comisión incluso podrá suspender los partidos si hay riesgos, indicó Hernández en rueda de prensa en la Casa Presidencial.



La comisión estará integrada por la Secretaría de Seguridad, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), la Liga Nacional y otras entidades, añadió.

Los partidos

El Marathón es líder del torneo con trece puntos, mientras que el Real España tercero con nueve.



En otros juegos de la sexta jornada, el Motagua, quinto en la tabla son siete unidades, se enfrentará al Vida, que es séptimo con cuatro, mientras que el Real de Minas recibirá al Platense.



El Real de Minas llega a la sexta jornada situado en la octava casilla con cuatro enteros, y el Platense en la sexta, con cinco.



El domingo, el Real Sociedad, que está hundido en el último lugar con un punto, recibirá al Honduras Progreso, que es penúltimo (noveno) con cuatro.



La jornada se completará con el juego entre los "lobos" del Universidad Pedagógica y los "leones" del Olimpia.



El Olimpia, que tiene un partido pendiente con el Motagua, es segundo en la clasificación con diez puntos, en tanto que el Universidad Pedagógica es cuarto con ocho.