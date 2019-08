Zidane acaba con los rumores y revela el futuro de Keylor Navas con el Madrid

MADRID, ESPAÑA.- El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, frenó en seco este viernes los rumores de una marcha del arquero Keylor Navas al París Saint-Germain, asegurando que no contemplaba esa posibilidad y que quería "continuar la aventura" con el costarricense en Madrid.



"No lo contemplo por muchas razones. Es un jugador importante, lo ha demostrado a lo largo de su carrera", zanjó Zidane en conferencia de prensa un día antes de recibir al Valladolid el sábado por la 2ª fecha de la Liga española (17h00 GMT).



"Es un jugador con el que voy a contar en mi equipo, ese es el mensaje. (...) Tengo ganas de continuar la aventura con Navas, sé que va a aportar su piedra el edificio para ser competitivos", añadió el francés.



Aterrizado en Madrid en 2014 como suplente de Iker Casillas, Keylor Navas (32 años) se impuso como el primer arquero del conjunto 'merengue', conquistando tres Ligas de Campeones consecutivas bajo el mando de Zidane (2016-2018).



Sin embargo, vio cuestionado su estatus en el verano boreal de 2018 con la llegada del portero belga Thibaut Courtois, titular el fin de semana pasado en la primera jornada de Liga en Vigo (3-1). Una situación que alimentó los rumores de partida, en un momento en que el PSG estaría buscando un guardameta.



Preguntado nuevamente sobre el culebrón Neymar, por quien el PSG negocia con el Barcelona y el Real Madrid, Zidane no descartó ningún escenario a diez días del cierre de mercado en Francia y España, el próximo 2 de septiembre.



"Los jugadores que tengo son los que están aquí. El resto, hasta el 2, puede pasar de todo, como en todos los clubes. Alguno puede venir, alguno puede irse. Yo quiero de verdad que llegue el día 2, para que no me hagan más estas preguntas", bromeó.



"No sé lo que va a pasar. Lo que sé es que mañana (sábado) tenemos un partido con los jugadores que están aquí y eso es lo más importante", cerró el galo.