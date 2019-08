Roberto Moreira: Calma gente, esto es el fútbol, no somos enemigos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El delantero paraguayo del Motagua Roberto Moreira fue uno de los futbolistas que sufrió los disturbios ocurridos el sábado, donde supuestos miembros de la barra del Olimpia atacaron el bus que trasladaba a los azules desde el hotel de concentración hacia el Estadio Nacional.

El atacante rompió el silencio este lunes antes de viajar a Nicaragua con el Ciclón para disputar el duelo ante el Managua FC por la Liga Concacaf y habló del trágico saldo de cuatro muertos y varios aficionados heridos que dejaron los incidentes violentos previo al clásico capitalino.

¿Cómo te sentís tras los daños sufridos el sábado previo al clásico?



Fue más que nada el susto de que, bueno, el vidrio se me vino encima del lado de la ventanilla en la que me sentaba, ahí fue el impacto de la botella, pero gracias a Dios alcancé a cubrirme con la mochila, pero más que nada fueron las astillas del vidrio que se me vinieron encima, pero nada grave.

¿Cómo viviste ese momento?



Un momento feo, donde uno trata de estar tranquilo, resguardarse con los compañeros de que vaya todo bien. Hasta que pase ese mal rato uno no está tranquilo, y yo, obviamente en lo que menos pensaba era en el en un partido, pues solamente querés estar con la familia.



¿Fueron momentos de terror, Roberto?



Sí, un poco esa sensación de miedo, de no saber a dónde ir, pero como dije, gracias a Dios, no pasó a mayores ese momento, aunque es lamentable lo que pasó, pues eso perjudica el fútbol también.



¿Qué te pasó por la mente cuando viste que había muertos?



Un poco de impotencia por lo que pasó, porque la verdad el fútbol es algo tan lindo que uno tiene que tratar de disfrutar. Como profesional lo disfruto y más un aficionado que va a la cancha, que hace todo el esfuerzo de ir cada domingo y quiere estar tranquilo, ver un espectáculo con la familia y se encuentra con estas cosas.



Por ahí da una sensación de miedo, pero bueno, ojalá que con esto tomemos conciencia y miremos para adelante y podamos levantar esto, obviamente que nos duele lo que ha ocurrido después de lo sucedido en el micro (bus) y lamentablemente terminan pagando algunos aficionados que no tenían la culpa de nada. Hay que hacer conciencia y ojalá que se pueda mejorar también la seguridad, y obviamente que las familias que van al estadio, que la gente pueda estar tranquila y puedan disfrutar del fútbol.

¿Cuál es la reflexión tras lo sucedido?



Pedirle calma a la gente, que sepan que esto es fútbol, no somos enemigos, solamente tenemos que tratar de disfrutar cada equipo, cada afición tiene que disfrutar de su club y apoyar donde esté y tomar conciencia de lo que pasó. Solamente hay que reflexionar sobre esto y que la gente pueda ir tranquila a la cancha. Deben haber un poquito más de seguridad en los estadios, que la gente sienta esa garantía.



¿Podés jugar cuando te pasa esto y tres días después vas a un partido internacional?



Ando un poquito mejor de la cabeza, ayer no tenía ganas de hablar, la verdad que hablé con mi familia para decirles que todo estaba bien y, bueno, después de ver las noticias de lo que pasó, uno se pone triste y piensa más allá de lo que es un partido. Estar refugiado en la familia, de estar tranquilo. Este es un trabajo para nosotros y hay que pensar rápidamente. En un partido hay que tratar de estar bien psicológicamente. Obviamente, hoy, estoy mucho mejor, y mis compañeros seguramente también porque lo que hemos pasado es un susto, un momento muy feo donde nadie se imagina que puede llegar a suceder. Obviamente ya estamos pensando en el partido mañana (duelo ante Managua FC por la Concacaf League).

¿Temiste por tu vida en ese momento?



Uno no sabe lo que va a pasar, como te dije, nos refugiamos ahí con los compañeros, nos tiramos al suelo, pero no hubo nada más riesgoso, gracias a Dios pudimos salir de ahí también.



¿Qué recomendación hacés vos, debería jugarse el clásico con público o sin público?



En este momento no sabría qué decir, la verdad que como te dije, uno trata salir, primeramente de lo psicológico. Uno no puede opinar y uno puede pensar de lo que va a volver a hacer un clásico, pero ahora nosotros seguramente trataremos de estar tranquilos y pensar en el partido de mañana, nada más.



¿Qué expectativas tenés para el juego de mañana?



Es importante un resultado positivo, que nos puede dejar a las puertas de la clasificación. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para, para sacar el triunfo y después de local a rematar.



¿Qué pensás de jugar en una cancha sintética?



Ayer estuvimos entrenando en cancha sintética, esperemos que lo hagamos de la mejor manera, porque nosotros no estamos acostumbrados a jugar en ese pasto, pero uno tiene que tratar de ser lo más profesional posible y realizar el trabajo que se hizo en la semana.