Bayern Múnich hace oficial la llegada de Philippe Coutinho

MÚNICH, ALEMANIA.- Bayern Múnich acordó el viernes adquirir al brasileño Philippe Coutinho a préstamo, procedente del Barcelona.



“Puedo confirmar que (el presidente del club) Karl-Heinz Rummenigge y yo estuvimos en Barcelona esta semana y logramos un acuerdo con el FC Barcelona, el jugador y el agente. Tuvimos muy buenas pláticas y también quiero agradecer al FC Barcelona”, anunció el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, a la cadena ZDF el viernes.



“Por supuesto aún hay algunos detalles que aclarar, el examen médico y la firma, pero estamos muy contentos de poder traer a este jugador al Bayern”, añadió Salihamidzic, que se negó a revelar los detalles económicos de la operación.



El director de relaciones institucionales del Barça, Guillermo Amor, había dicho antes que se contaba con “un acuerdo inicial” para la transferencia, pero que aún no había sido concretado.



Amor habló previo a que el Barcelona perdiera 1-0 el primer partido de la temporada de La Liga española en la cancha del Athletic de Bilbao, mientras que Salihamidzic hizo sus comentarios luego que Bayern se tuviera que conformar con un empate de 2-2 en casa por Hertha de Berlín en su primer encuentro de la Bundesliga.

Coutinho, de 27 años, no fue citado para el primer partido de los azulgranas. El brasileño no pudo cumplir las expectativas tras llegar al Barcelona en 2017 en una transferencia récord del club, que desembolsó 160 millones de euros (192 millones de dólares) al Liverpool.



El mediocampista anotó 21 goles en 75 partidos con el conjunto catalán, pero fue blanco de críticas de la afición por no destacarse en los partidos decisivos.



Bayern había pretendido al extremo alemán Leroy Sané como su objetivo número uno para llenar el hueco dejado por la partida de Arjen Robben y Franck Ribéry, pero buscó otras alternativas luego que Sané sufrió una lesión grave de rodilla mientras jugaba para el Manchester City.



Salihamidzic también confirmó que Bayern estaba a punto de firmar al mediocampista francés Michael Cuisance de su rival en la Bundesliga, el Borussia Mönchengladbach.