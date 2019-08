Fabián Coito: Para mí no habrán sorpresas en la convocatoria, para la gente sí

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador de la Seleción Nacional de Honduras Fabián Coito se refirió este jueves a los partidos amistosos, la convocatoria y la actualidad de los legionarios.

Sobre Puerto Rico

"Son partidos que toman un carácter mucho mas exigente en cuanto al resultado pensando en el nuevo formato eliminatorio", dijo.



"Nunca dejamos de atender los partidos, no es una excusa para hablar de un resultado deportivo, pero sí en la elección de los rivales hay que hacerlo de forma más detenida pensando en el ranking que nos va a posicionar y es el objetivo que perseguimos, mantener nuestro lugar", consideró.

El por qué

"Hay riesgos que se corren. Debíamos elegir un rival que nos permitiera prepararnos de cara a lo que tenemos en Liga de Naciones", estimó.



"No había muchos equipos en condiciones de elegirlos porque tienen compromisos y dentro de las posibilidades estaba Puerto Rico que nos puede devolver la confianza haciendo un gran partido ante nuestra gente, lo veo con buenos ojos y lo encaramos con la misma seriedad", expresó.

Convocatoria

"Algunos van a haber porque han estado en anteriores convocatorias, ahora no tengo el número exacto", señaló.

Los legionarios que regresaron al país

"Cuando están en otras ligas adquieren ciertas cosas como ser la exigencia de ser extranjeros, pero cuando están acá los vemos de cerca, observamos su rendimiento, conviven con la realidad de nuestro país, del fútbol y cuando están en el exterior están por fuera de lo que se vive en el día a día, tiene pro y contras, pero ni los saca ni les da mayor consideración", enfatizó.

Brayan Moya

"Con Bryan aprovechando los Juegos Panamericanos me fui al hotel donde estaba, estuvimos charlando y hablamos un poco del futuro suyo y de la selección", contó.



"Para esta convocatoria para mí no habrá sorpresas, para la gente pueda que sí, hay futbolistas que están haciendo cosas que nos permite imaginar que serán un aporte para la selección", añadió.

Romell Quioto y Alberth Elis

"No es que me preocupe, son situaciones que pasan los futbolistas, es muy difícil mantener el mismo rendimiento a lo largo de mucho tiempo", detalló.



"Entiendo un poco y por algo lo dijo Wilmer Cabrera (ahora ex DT del Dynamo) con quien tengo una buena relación, serán cosas a considerar porque del rendimiento en los clubes depende su participación en la selección", afirmó.

Anthony Lozano

"Lo consideramos. Para mí es un jugador de grandes condiciones y en la selección debe recuperar a ese futbolista que imaginamos", estimó.



"Pero él debe competir porque eso es clave y en este tema de ganarse un lugar en la selección es muy importante", añadió.

A Héctor Vargas

"Lo respeto, no opino de opiniones", concluyó.