Marathón recibe al Honduras Progreso en el Yankel Rosenthal

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La jornada cuatro de la Liga Nacional de Honduras tendrá acción este miércoles y uno de los duelos más atractivos será el partido entre Marathón y el Honduras Progreso.



Para este encuentro, el monstruo verde no podrá contar con su entrenador Héctor Vargas, quien deberá cumplir un castigo de 2 partidos por los reclamos airados al árbitro Óscar Moncada en el clásico ante Olimpia.



"Lo de Óscar Moncada ya parece un combo, cuando viene un equipo de Tegucigalpa a jugar aquí, él y el club, por qué realmente cuando viene aquí así parece, y me llama la atención todas estas indecisiones arbitrales, y si no corrigen difícilmente uno va dejar de hablar", dijo muy molesto el entrenador argentino tras conocer la suspensión.





Héctor Vargas cuando daba indicaciones antes de ser expulsado en el juego ante Olimpia. Foto: EL HERALDO







Marathón que le pisa los talones al Olimpia por el liderato del torneo, sabe que un triunfo ante el equipo arrocero, lo pondría como líder de la tabla, eso sí, el Vida tendría que hacer un milagro y derrotar al León en su cueva.



Por otra parte, Honduras Progreso que empató 1-1 con Real España en la jornada anterior, sabe que tiene que aprovechar la ausencia de Vargas en el banquillo de los verdes. Un triunfo de visita, sería valiosísimo para salir de penúltimo lugar.



El juego comenzará a las 3:30 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal, el juez principal para este encuentro será Héctor Rodríguez.

Datos

Partido: Marathón vs Honduras Progreso

Jornada: 4

Hora: 3:30 PM

Estadio: Yankel Rosenthal

Ciudad: San Pedro Sula

Transmite: Canal 11