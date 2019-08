Brasileño Alisson Becker estará "unas semanas" de baja, anuncia Klopp

LONDRES, INGLATERRA.- El arquero brasileño del Liverpool Alisson Becker causará baja "unas semanas" luego de su lesión del viernes en la goleada de los Reds ante el Norwich (4-1) en la Premier League, anunció su entrenador Jürgen Klopp este lunes.



"No demasiado bien. Es una lesión en el gemelo que le obligará a estar de baja durante un tiempo. No quiero hacer un pronóstico exacto sobre su regreso, pero no será el miércoles (para la Supercopa de Europa). Llevará un tiempo, unas semanas, eso seguro", explicó el técnico alemán.



"Ya he leído que seis semanas y cosas así, pero 'Ali' no ha tenido muchas lesiones en su carrera, así que me gustaría esperar un poco para ver cómo va a evolucionar. Pero no estará las próximas semanas", añadió.



El arquero brasileño se lesionó al golpear el balón justo antes del descanso en el duelo inaugural de la Premier el pasado viernes. Dejó su puesto al español Adrián, su nuevo N.2, recién llegado procedente del West Ham.