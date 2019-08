Denuncian a agencia surcoreana porque Cristiano no jugó amistoso con Juventus

SEÚL, COREA DEL SUR.- La policía surcoreana registró la agencia que organizó el partido amistoso entre la Juventus y una selección de jugadores del campeonato coreano a finales de julio en Seúl, acusada de fraude por haber asegurado la presencia de Cristiano Ronaldo, mientras que el astro luso permaneció en el banco.



Los aficionados se mostraron coléricos al no poder ver jugar en directo a su ídolo.



"Registramos la oficina el jueves", declaró un policía de Seúl a la AFP.



"Comprobamos si la agencia organizó el partido consciente de que Ronaldo no lo jugaría", añadió.



Una persona realizó una denuncia contra la agencia The Fasta, acusándola de haber estafado por valor de 4,4 millones de euros de venta de billetes, al afirmar que en el contrato con la Juventus figuraba una cláusula que aseguraba la presencia de Cristiano Ronaldo sobre el césped al menos 45 minutos.



Sin embargo, el delantero permaneció todo el choque en el banco, lo que los médicos del club italiano achacaron a una fatiga muscular.