Con o sin Neymar, temporada de renovación para el París Saint-Germain

PARÍS, FRANCIA.- El París Saint-Germain ha curado las heridas de la temporada pasada, una de las peores de la etapa catarí, recuperando este verano (boreal) al director deportivo Leonardo, reclamado para ayudar al club a alcanzar por fin las cotas más altas de la Liga de Campeones. Con o sin Neymar.



Cuando el pasado sábado el Rennes abrió el marcador en el Trofeo de Campeones (la Supercopa francesa), los aficionados parisinos creyeron revivir la pesadilla del primer trimestre de este año, cuando un "agujero negro" -en palabras de Kylian Mbappé- sumergió al club en una dimensión muy alejada de sus ambiciones.



Los fantasmas de las humillaciones en la final de la Copa de Francia, en cuartos de la Copa de la Liga y en octavos de la 'Champions' todavía estaban presentes. Hizo falta la intervención del astro francés y del argentino Ángel di María, goleadores contra los bretones, para exorcizarlos y levantar el primer título del nuevo curso.



Pero para mejorar su imagen los hombres de Thomas Tuchel tendrán que hacer mucho más, pues los últimos meses han manchado la imagen del equipo francés hasta unas proporciones inéditas desde la llegada de su propietario catarí en 2011.



"No entiendo qué dirección quieren tomar, telefoneo a menudo a mi amigo Nasser (Al Khelaifi, presidente del PSG) pero no veo un concepto claro", explicó a la AFP la leyenda alemana Lothar Matthäus.



A día de hoy hay una cosa clara: el PSG ha reaccionado. Luego de la rotunda declaración de Al Khelaifi en junio, cuando dijo a France Football que no quería "ver más comportamientos de estrellas", Leonardo sucedió a Antero Henrique para poner orden en el club, tanto en el terreno de juego como fuera.

Neymar quiere irse

De vuelta tras su paso como jugador entre 1996 y 1997, y como director deportivo entre 2011 y 2013, el popular brasileño debe reconstruir el PSG a su imagen y semejanza.



Como cuando ideó el despegue del París SG al inicio de la etapa catarí con los fichajes de las estrellas Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani y Thiago Silva, 'Leo' volverá a calarse su casco de obrero en la cabeza para ayudar al equipo de la capital a alcanzar nuevas alturas, sobre todo en la Liga de Campeones, tras dos eliminaciones consecutivas en octavos de final.



El caso más candente es el de Neymar. Luego de dos temporadas empañadas por las lesiones, el jugador más caro del mundo (222 millones de euros) filtró su deseo de volver a Barcelona.



Pero abrir la puerta del N.10 brasileño suscita una serie de interrogaciones proporcionales a su talento: ¿Cómo encontrar una contrapartida financiera suficiente, pero también un sustituto? ¿Cómo gestionar esta situación que alimenta las pasiones, preservando la imagen del club y el lugar de Neymar si al final se quedara?



"Como aficionado, habría una frustración por verlo partir. Sentimos que no ha dado todavía el rendimiento que puede tener con el PSG", opinó el exjugador del club Youri Djorkaeff.



Sin Neymar pero con el muy ambicioso Mbappé, el dominio nacional del París Saint-Germain no estará en riesgo. Europa es otro cantar. Con el genial atacante, el equipo está armado para ganar la Liga de Campeones, sobre todo porque se ha fortalecido este verano gracias a un exitoso 'mercato'.

Sorpresa Sarabia

La llegada de los centrocampista Idrissa Gueye y el español Ander Herrera compensan el vacío incuestionable que había en el centro del campo. En ataque, el español Pablo Sarabia impresionó durante el Trofeo de los Campeones, mientras que, como defensa central Abdou Diallo aún tiene que confirmar las promesas vistas en Dortmund. Todo por cerca de 80 millones de euros.



Los nombres son menos mediáticos que en los años anteriores, pero responden a una lógica más reflexiva de levantar una plantilla homogénea, ¿el símbolo del giro tomado este verano (boreal) por el club para hacerse sólido estructuralmente?