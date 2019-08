Uruguayo Diego Forlán anuncia su retiro definitivo del fútbol profesional

MONTEVIDEO, URUGUAY.- A los 40 años, el ex capitán de la selección uruguaya Diego Forlán anunció este martes su retiro definitivo del fútbol profesional.



"He decidido dejar de jugar al fútbol profesionalmente", le dijo Forlán al canal local Teledoce, según sus declaraciones retomadas por el diario El Observador.



"Hace poco tuve una oferta para jugar, pero buscaba excusas. Me puse más selectivo y era más difícil", añadió el delantero, mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010.



Forlán jugó por última vez en el Kitchee Sports de Hong Kong.

El atacante charrúa es uno de los históricos del fútbol uruguayo. (AFP)







Militó en Independiente de Argentina, Manchester United, Villarreal y Atlético de Madrid en España, con los que fue dos veces máximo anotador de la liga española, Inter de Milán, Internacional de Porto Alegre y el uruguayo Peñarol, club del que es hincha.

Con la selección uruguaya marcó 36 goles en 112 partidos. Los dos de la final ante Paraguay en la Copa América 2011 de Argentina se cuentan entre los más recordados por la afición local.



Forlán se retiró de la selección mucho antes de dejar el fútbol, en 2015.



Dueño de una formidable visión de cancha, capaz de colocar pases milimétricos, hasta hoy no ha aparecido en el combinado celeste el jugador que pueda suplirlo en la creación de juego.