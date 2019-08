Lewandowski reclama "tres jugadores" más al Bayern Múnich

BERLÍN, ALEMANIA.- El delantero del Bayern Múnich Robert Lewandowski reclamó al menos "tres jugadores" más a sus dirigentes para la temporada que empieza próximamente, destacando que las salidas en ataque de Arjen Robben, Franck Ribéry y James Rodríguez no han sido suplidas.



"En ataque hemos perdido a tres jugadores: Ribéry, Robben y James. Y, por el momento, no tenemos ninguna nueva incorporación para esos puestos", declaró al diario Sport Bild el astro polaco, que nunca ha dudado en expresarse en el pasado cuando pensaba que el club no era lo suficientemente ambicioso en su política de fichajes.



Por el momento, el Bayern se ha reforzado en defensa con los campeones del mundo franceses Lucas Hernández y Benjamin Pavard, y se hizo con el prometedor atacante del Hamburgo Jann-Fiete Arp, de 19 años.



Hernández volvió a los entrenamientos el martes cuatro meses después de su operación de rodilla, pero no se espera que esté disponible para el inicio de la Bundesliga el próximo 16 de agosto contra el Hertha Berlin.

VEA: La bella fisicoculturista hondureña que brillará en los Panamericanos

Bayern se prepara

El club bávaro intenta desde hace semanas atar al internacional alemán del Manchester City Leroy Sané, pero todavía no se ha hecho ningún anuncio.



"Aunque Sané venga, necesitamos otro extremo" para apoyar a la dupla Serge Gnabry-Kingsley Coman, insistió el delantero de 30 años, que opina que serían bienvenidos también "un medio defensivo o un medio ofensivo".



El once de base del Bayern Múnich está compuesto por internacionales de nivel, pero tras las salidas de este verano (boreal), el banquillo no tiene mucha profundidad.



"Jugar toda una temporada con 13 o 14 profesionales experimentados va a ser duro", avisó Lewandowski. "Tenemos 50 o 60 partidos, no hay que pensar solo en la semana próxima sino en tres, cuatro, cinco o seis meses. Y por eso no tenemos suficientes jugadores. (Uli) Hoeness y (Karl-Heinz) Rummenigge conocen mi opinión".



Hoeness, presidente del club, y Rummenigge, presidente del directorio del club, prometieron que el equipo se armaría de nuevo esta campaña para perseguir sus objetivos habituales: el doblete nacional Liga-Copa y la Liga de Campeones.