Costly: "Tenemos que salir a presionar a Comunicaciones, pero no volvernos locos"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Carlo Costly se perfila como titular este jueves ante Comunicaciones por la vuelta de la Liga Concacaf y dice que deben hacer un partido inteligente para sacar el resultado que los ponga en la siguiente ronda.



“Si me toca jugar haré lo que me gusta que es marcar goles para ayudar al equipo a pasar a la siguiente ronda", dijo el delantero que en Guatemala no pudo jugar porque tenía un problema físico.



El Cocherito tiene claro que el Comunicaciones no será una "pera en dulce", pues deben poner toda la atención para buscar el primer gol que les dé la ventaja. “Ese gol que hicimos nos ayudó bastante pero los dos vamos a estar presionados, aunque más ellos porque son visita y tendrán todo en contra, la afición, el estadio… eso tenemos que manejar los tiempos y no volvernos locos para sacar el partido".

VEA: Jorge Claros es baja en Real España tras lesión



Y agrega: “Vamos de a poco, este ha sido un buen inicio del torneo, pero en Olimpia hice uno donde marqué 15 goles y creo que hay que mantener los pies en la tierra. Ante Comunicaciones hay que mantener los tiempos para poder ganar por un buen marcador que nos dé la confianza".

“Tenemos los elementos para sacar este partido, le pedimos a la afición que nos apoye. Si me toca jugar ingresaré convencido de mantener el cero atrás, que es clave, y nosotros los delanteros buscar los goles porque es importante ganar para pasar a la siguiente ronda".