Policía brasileña arresta a hincha del Corinthians tras gritar contra Bolsonaro

SAO PAULO, BRASIL.- La policía brasileña arrestó a un hincha del Corinthians tras manifestarse contra el presidente Jair Bolsonaro durante el clásico paulistano contra el Palmeiras el domingo, según denunció el propio detenido y confirmaron las autoridades.



"Gente buena de mi Brasil, hoy entré en la Arena Corinthians exponiendo mi opinión contra el actual gobierno y miren lo que ocurrió!!! Fui arrestado! Humillado! Esposado!!", escribió Rodrigo Lemes Coelho en su cuenta de Facebook la noche del domingo.



Coelho publicó en esa red social el boletín policial y una foto de su muñeca con una marca roja.

VEA: Las fotos de la hermosa fisicoculturista hondureña en los Panamericanos



Según el reporte "no criminal", Coelho estaba en el estadio cuando "expresó su opinión política gritando palabras contra el actual presidente Jair Messías Bolsonaro". Entonces fue "abordado por policías militares, quienes para evitar un tumulto lo llevaron a esta estación de policía utilizando los medios necesarios", agrega la nota.



La estación se encuentra dentro de las instalaciones del estadio, también conocido como Itaquerao.



La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sao Paulo aseguró este lunes en un comunicado que la policía "no pauta sus acciones por orientaciones políticas" y que los oficiales se llevaron a Coelho "para preservar su integridad física".



"El hincha profería palabras contra el presidente de la República, lo que causó animosidad entre otros hinchas, con potencial de generar tumulto y violencia generalizada", agregó. La secretaría aclaró que no fue decretada prisión y que Coelho fue liberado para que vuelva a la tribuna.



Bolsonaro se ha declarado hincha del Palmeiras y el domingo, antes del partido, comentó sobre el posible resultado con periodistas a las afueras de la residencia oficial en Brasilia: Si el "verdao" perdía "es mejor no burlarse, sino puedo agarrar el Itaquerao para nosotros", dijo.



"¿Está claro? Es broma", añadió. Corinthians y Palmeiras empataron 1-1.