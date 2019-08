Harry Maguire al Manchester United: El defensor más caro de la historia

MANCHESTER, INGLATERRA.- Manchester United pagó casi 100 millones de dólares por Harry Maguire, quien pasó así a ser el defensor más caro en la historia del fútbol.



El club dijo el lunes que el zaguero de 26 años firmó por seis años, con opción para un séptimo.



Una fuente al tanto de las negociaciones adelantó a la Associated Press el viernes que Man U había llegado a un acuerdo con Leicester para adquirir al jugador en 80 millones de libras (97 millones de dólares). El informante habló a condición de no ser identificado porque el club no ha revelado los detalles financieros de la operación.

"Ve muy bien el juego y hace sentir su presencia”, dijo el técnico del Manchester Ole Gunnar Solskjaer. “Conserva la calma bajo presión, tiene buen manejo del balón y se hace sentir en las dos áreas. Creo que va a encajar bien en este grupo, dentro y fuera de la cancha”.



El monto pagado supera los 75 millones de euros (85 millones de dólares) que Juventus pagará al Ajax por Matthijs de Light y los 75 millones de libras que Liverpool desembolsó al Southhampton por Virgil van Dijt en enero del 2018.



Man U trata de volver a la Liga de Campeones tras terminar sexto en la Liga Premier el año pasado. No conquista el campeonato inglés desde el 2013, el último año de la era de Alex Ferguson.



Con José Mourinho al timón, el club ganó la Liga Europa y la Copa de la Liga en el 2017, pero el portugués se fue el año pasado en medio de un pronunciado bajón del equipo y fue reemplazado por Solskjaer.



“Tenemos que empezar a ganar títulos de nuevo”, dijo Maguire, agregando que el técnico “tiene una mentalidad ganadora, que va a ayudar a los muchachos”.



Leicester cobrará 80 millones de libras dos años después de adquirir a Maguire tras pagar una quinta parte de esa suma al Hull.

