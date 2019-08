Karim Benzema da aire a un Real Madrid en formación

MADRID, ESPAÑA.- La victoria del Real Madrid ante el Fenerbahçe turco (5-3), con triplete de Karim Benzema, dio un respiro al equipo blanco en una pretemporada en la que sigue mostrando carencias mientras lidia con las polémicas en torno a Gareth Bale y James Rodríguez.



"Benzema alivia a Zidane", "Benzema da aire a Zizou", "Benzema al rescate"... La prensa española no duda en señalar este jueves el buen partido del delantero galo, que levantó a un Real Madrid que parece todavía en formación.



El triplete de Benzema sirvió para cosechar la primera victoria de la temporada en noventa minutos, tras el triunfo en los penales frente al Arsenal 3-2 (2-2 en el tiempo reglamentario) y las derrotas contra Atlético de Madrid (7-3), Bayern de Múnich (3-1) y Tottenham (1-0).



Un triunfo que no oculta las carencias que tiene el equipo de Zidane, especialmente atrás.



"La defensa volvió a fallar ante un rival menor", señala este jueves el diario AS, que destacó la fragilidad de los laterales Álvaro Odriozola y Marcelo, mientras "los centrales rotan sin que una pareja mejore a la anterior".

Hazard a medio gas

El Real Madrid ha encajado 16 goles por 11 marcados en cuatro partidos, en los que tampoco se ha mostrado muy firme en el centro del campo, donde la falta de Casemiro, recién llegado de vacaciones, se ha notado y Eden Hazard, el fichaje estrella, todavía no ha dado muestras de todo el potencial que se espera de él.



"No arranca. Da pistas de todo lo que tiene, pero no resuelve bien. Este Madrid tembloroso necesita que el belga de un paso al frente y se ponga los galones de general para ser el alma del equipo", escribe el diario Marca.



"Es muy importante ganar el partido, pero voy a decir una cosa: se llama pretemporada, la pretemporada es para tener un alto nivel cuando llegan los partidos importantes", dijo el miércoles Benzema, que recuerda que "estamos trabajando mucho física y tácticamente" de cara al "importante" primer partido de Liga contra el Celta el 17 de agosto.



Zidane, que tiene dos semanas para seguir trabajando el equipo antes del inicio del campeonato español, tampoco se mostró excesivamente preocupado por la imagen dada hasta ahora.



"Estoy a muerte con mis jugadores. Sé que lo vamos a sacar adelante y que vamos a hacer una temporada muy buena", aseguró el técnico merengue, que también tiene otros frentes abiertos con Gareth Bale y James Rodríguez, dos jugadores con los que, en principio, no cuenta.



El galés, no convocado para los dos últimos partidos, volvió a crear polémica después que el diario El Confidencial publicara unas fotos en las que se le ve jugando al golf, mientras el Real Madrid caía el martes ante el Bayern de Múnich.

La incógnita James

"No voy a impedir a alguien haber una cosa. Cada uno tiene sus responsabilidades y veremos lo que ha hecho en Madrid. No voy a entrar en su vida personal. Se ha quedado allí para entrenar. Creo que el entrenamiento lo ha hecho", afirmaba Zidane el miércoles al ser preguntado sobre el asunto.



El técnico francés no cuenta con el extremo galés, al que, según la prensa, sólo le quedaría una salida hacia la liga inglesa, después que el miércoles cerrara el mercado chino.



Junto al galés, también sigue siendo una incógnita el futuro del centrocampista colombiano James Rodríguez, de vuelta tras finalizar su cesión de dos años al Bayern de Múnich.



"No lo sé lo que va a pasar (con James). Nosotros estamos aquí entrenando y jugando. Pienso sólo en eso", se limitó a decir el martes Zidane.



Atlético de Madrid y Nápoles han mostrado interés por el centrocampista, pero la grave lesión de Marco Asensio, que le dejará fuera de los campos la mayor parte de la temporada, podría llevar al Real Madrid a mantenerlo.