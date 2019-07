El Liverpool y las estadounidenses lideran nominaciones a los premios FIFA The Best

PARÍS, FRANCIA.- El triunfo del Liverpool en la Liga de Campeones ha tenido mucho peso en las nominaciones a los premios FIFA The Best que serán entregados el próximo 23 de septiembre en Milán.



El entrenador de los 'Reds', Jurgen Klopp, y los futbolistas Mohamed Salah, Sadio Mané y Virgil van Dijk están entre los elegidos para llevarse el galardón que entrega la federación internacional.



Junto al trío del equipo inglés aparecen nuevamente el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus) y el argentino Leo Messi (FC Barcelona), el fichaje del Real Madrid Eden Hazard o la joven promesa holandesa fichada por el conjunto culé Frenkie de Jong.



De su lado, Klopp se verá acompañado por técnicos como el español Pep Guardiola (Manchester City), los argentinos Mauricio Pochettino (Tottenham), Marcelo Gallardo (River Plate) y Ricardo Gareca (selección peruana) o el brasileño Tité (selección de Brasil).



Las estadounidenses Alex Morgan y Megan Rapinoe, ganadoras del Mundial en julio, lideran a las nominadas en categoría femenina, una lista en la que también aparece la primera Balón de Oro de la historia, la noruega Ada Hegerberg.



Y entre las entrenadoras nominadas se cuela la asturiana Antonia 'Toña' Is, preparadora de la selección Sub-17 española.

VEA: Ellos son los 10 futbolistas nominados al The Best

Jugadores nominados a The Best FIFA:

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus); Frenkie de Jong (NED/Ajax/Barcelona); Matthijs de Ligt (NED/Ajax/Juventus); Eden Hazard (BEL/Chelsea/Real Madrid); Harry Kane (ENG/Tottenham); Sadio Mané (SEN/Liverpool); Kylian Mbappé (FRA/Paris Saint-Germain); Lionel Messi (ARG/Barcelona); Mohamed Salah (EGY/Liverpool); Virgil van Dijk (NED/Liverpool)

Jugadoras nominadas a The Best FIFA:

Lucy Bronze (ENG/Lyon); Julie Ertz (USA/Chicago Red Stars); Caroline Graham Hansen (NOR/Wolfsburg/Barcelona); Ada Hegerberg (NOR/Lyon); Amandine Henry (FRA/Lyon); Sam Kerr (AUS/Chicago Red Stars/Perth Glory); Rose Lavelle (USA/Washington Spirit); Vivianne Miedema (NED/Arsenal); Alex Morgan (USA/Orlando Pride); Megan Rapinoe (USA/Reign FC); Wendie Renard (FRA/Lyon); Ellen White (ENG/Birmingham City/Manchester City)

ADEMÁS: Aquí la lista de las jugadoras nominadas al The Best 2019

Entrenadores nominados a The Best FIFA:

Djamel Belmadi (ALG/selección Argelia); Didier Deschamps (FRA/selección Francia); Marcelo Gallardo (ARG/River Plate); Ricardo Gareca (ARG/selección Perú); Pep Guardiola (ESP/Manchester City); Jurgen Klopp (GER/Liverpool); Mauricio Pochettino (ARG/Tottenham); Fernando Santos (POR/selección Portugal); Erik ten Hag (NED/Ajax); Tité (BRA/selección Brasil)

Entrenadoras nominadas a The Best FIFA:

Milena Bertolini (ITA/selección Italia), Jill Ellis (USA/selección Estados Unidos), Peter Gerhardsson (SWE/selección Suecia), Futoshi Ikeda (JPN/selección Japón Sub-20); Antonia 'Toña' Is (ESP/selección España Sub-17), Joe Montemurro (AUS/Arsenal), Phil Neville (ENG/selección Inglaterra), Reynald Pedros (FRA/Lyon), Paul Riley (ENG/North Carolina Courage), Sarina Wiegman (NED/selección Holanda).