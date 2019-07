Megan Rapinoe, entre las nominadas para el premio FIFA The Best 2019

La capitana de la selección de Estados Unidos, Megan Rapinoe, figura entre las mejores 12 jugadoras y es una fuerte candidata a ganar el premio The Bets este año.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La FIFA dio a conocer este miércoles las 12 jugadoras nominadas para el premio anual The Best 2019.



Como era de esperarse, Megan Rapinoe, Balón de Oro del reciente Mundial femenino de Francia, está entre las posibles candidatas a ganar este reconocimiento; sus 6 goles en el pasado torneo, avalan su favoritismo para el galardón de este año.



Alex Morgan, delantera de los Estados Unidos, no podía faltar entre las nominadas, ya que pudo haber jugado su último mundial profesional con el equipo de las barras y las estrellas.





La brasileña Marta Viera de Silva es una de las grandes ausencias de este año, tras quedar eliminada con su selección en octavos de final, enfrentando a la anfitriona Francia.

Fecha Límite para votar

La votación, que ya comenzó en el sitio oficial de la FIFA, cerrará el lunes 19 de agosto de 2019.



Aquí las nominadas:



Lucy Bronze (ING/Lyon)



Julie Johnston Ertz (USA/Chicago Red Stars).



Caroline Graham Hansen (NOR/Barcelona).



Ada Stolsmo (NOR/Lyon).



Amandine Henry (FRA/Lyon).



Sam Kerr (AUS/Chicago Red Stars)



Rose Lavelle (USA/Washington Spirit).



Vivianne Miedema (HOL/Arsenal).



Alex Morgan (USA/Orlando Pride).



Megan Rapinoe (USA/Reign FC).



Wendie Renard (FRA/Lyon)



Ellen White (ING/Manchester City)