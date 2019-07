Entrenadora de la selección de EE UU renuncia después de ganar su segundo mundial

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Jill Ellis, entrenadora del fútbol femenino de Estados Unidos que ha ganado su segundo título mundial a principios de este mes, renunciará al cargo en octubre, anunció el martes el US Soccer.



Ellis, de 52 años, dejará el cargo después del US Victory Tour que realizará el seleccionado estadounidense en octubre.



Las estadounidenses vencieron a Holanda por 2-0 en la final del Mundial el 7 de julio en Francia para defender la corona que capturaron cuatro años antes en Canadá.



Ellis, quien fue nombrada para el cargo en mayo de 2014 en reemplazo de Tom Sermanni, ha compilado un récord de 102-7 con 18 empates antes de su gira de despedida con la escuadra estadounidense.



"Cuando acepté el puesto de entrenadora en jefe, este fue el plazo que imaginé", dijo Ellis. "El momento es el adecuado para seguir adelante y el programa está posicionado para permanecer en el pináculo del fútbol femenino".



"El cambio es algo que siempre he aceptado en mi vida y para mí y mi familia, este es el momento adecuado".