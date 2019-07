Neymar, un horizonte judicial despejado y un futuro deportivo borroso

PARÍS, FRANCIA.- Con el culebrón judicial cerca de su final, la telenovela de su fichaje sigue en curso. Para la policía de Sao Paulo no existen indicios suficientes para acusar a Neymar de violar a una joven brasileña en mayo en París. Sin embargo, el futuro deportivo del astro del PSG sigue siendo incierto.



- Quince días para decidir -

La investigación policial será entregada el martes a la fiscalía, que tendrá 15 días para decidir si formula una acusación, confirmó un portavoz del ministerio público de Sao Paulo en la noche del lunes al martes.



El número 10 de la Seleçao fue denunciado por Najila Trindade Mendes de Sousa, una joven modelo brasileña, de haberla violado en un hotel parisino el pasado 15 de mayo.



La joven de 26 años le denunció en Sao Paulo quince días después de los presuntos hechos, pero 'Ney' se declara inocente y dice que se trató de una relación consentida.



VIDEO: Neymar buscar ordenar su vida en una iglesia en Brasil



La policía también tomó declaración al astro a principios de junio por difundir en redes sociales un video -que debía probar su inocencia- en el que mostraba conversaciones e imágenes íntimas con Najila Trindade.



A la modelo le tomaron declaración en dos ocasiones en Sao Paulo, el 7 y 18 de junio. La policía le pidió su celular para peritajes pero la mujer indicó haberlo perdido luego de su primera declaración.



- Siempre en portada -

El jugador más caro de la historia, llegado a París en verano de 2017 procedente del FC Barcelona a cambio de 222 millones de euros, no deja de copar las portadas desde primavera (boreal), entre las acusaciones de violación, su lesión en el tobillo derecho que le impidió participar en la Copa América o los rumores sobre su retorno al Barça.



Neymar, que tiene contrato con el PSG hasta 2022, faltó también a la vuelta a los entrenamientos del conjunto francés el pasado 8 de julio, provocando la ira fría -ilustrada con un comunicado inusual- de su club, y no volvió a Francia hasta el día 15.



El astro brasileño voló con sus compañeros a China, donde el PSG está de gira de preparación. Pero no ha disputado ningún amistoso por decisión de su técnico, Thomas Tuchel, y no jugará antes del inicio del campeonato, ya que está suspendido para el duelo por la Supercopa de Francia contra el Rennes, el sábado en Shenzhen.



El proceso de divorcio entre el PSG y su estrella ha parecido estar cerca cuando Neymar multiplicó las indirectas en dirección al club azulgrana este verano (boreal). "Está claro para todo el mundo que quiere irse", señaló el director deportivo Leonardo en Le Parisien el pasado 9 de julio.



El 13 de julio, el futbolista, preguntado por la web 'Oh my Goal' en una entrevista filmada, afirmó que uno de sus mejores recuerdos era "la remontada contra el PSG". "Cuando marcamos el sexto gol, nunca había sentido eso antes... ¡Fue increíble!"



- Mercado hasta el 2 de septiembre -

Los dirigentes barceloneses son discretos ante los micrófonos pero la prensa francesa y española hablan de propuestas de cambio de cromos como Philippe Coutinho e Ivan Rakitic o Ousmane Dembélé, más 40 millones de euros, por Neymar.



Si se lee entre líneas, el mensaje de los dirigentes parisinos es que la puerta no está cerrada si el PSG se aclara financieramente. El pasado 17 de junio, el presidente del club capitalino, Nasser Al Khelaifi, declaró en France Football: "Nadie le obligó a firmar aquí. Nadie le empujó. Vino con total conocimiento de causa para unirse a un proyecto".



"No necesitamos jugadores que hagan un favor al club quedándose aquí", le siguió Leonardo en su entrevista en Le Parisien.



'Ney' retornará, en el mejor de los casos, en el primer partido de Ligue 1 del PSG frente al Nimes, el próximo 11 de agosto en el Parque de los Príncipes. Pero el mercado se extiende todavía hasta el 2 de septiembre en Francia y España, y hasta entonces el culebrón Neymar puede deparar sorpresas.