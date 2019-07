Rony Martínez: “No anduve fino, no fue mi tarde y lo acepto”

TOCOA, COLÓN.- El delantero de Real España, Rony Martínez, salió insatisfecho de su rendimiento en el duelo que empató ante Real Sociedad en el primer juego del Torneo Apertura 2019.



“Lastimosamente tuvimos las oportunidades para meter no solo uno, sino tres o cuatro, no estuvimos finos y eso nos pasó factura. El empate no es lo que veníamos a buscar, pero un punto es bueno”, dijo.



Sobre su accionar en el juego fue claro en que “no anduve fino, no fue mi tarde y lo acepto. El próximo partido espero estar de la mejor manera y meter las que me queden”.



En la próxima jornada, la realeza se enfrentará a Motagua, un duelo con signos especiales en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.



“Debemos ir a trabajar desde el martes y empezar a preparar el partido que se nos viene, estaremos en casa, así que tendremos que ganar y sumar”, finalizó.