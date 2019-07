Hernán Medford sobre empate ante Real Sociedad: “No ganamos porque no quisimos”

TOCOA, COLÓN.- El director técnico de Real España, Hernán Medford, denotó su semblante de insatisfacción traducido dele empate ante Real Sociedad en su debut en el Torneo Apertura 2019.



Tras el final del encuentro, Medford dijo en conferencia de prensa que “estoy contento a medias porque siento que el equipo jugó bien. Fue un gran defecto hoy que no concretamos, no se puede ganar después de jugar un partido así, pero son cosas que hay que seguir trabajando”.



Sobre el desarrollo del encuentro manifestó que “hay que estar conscientes y aceptar que sí fallamos a la hora definir”.



Y agregó: Hoy se jugó bien, no ganamos porque no quisimos… cuántas oportunidades de goles tuvimos nosotros, obviamente hay un rival enfrente que hay que respetar que están empezando después de un año en la Liga Nacional, pero siento que fue un partido que se jugó bien, pero tuvimos ese gran defecto de perder



Ante ello cerró dejando a un lado las estadísticas (de 18 juegos, solo tienen 2 victorias) en donde Real España no ha logrado hacerle frente en el Francisco Martínez Durón, más allá del título conseguido en el pasado.



“Nosotros no vivimos de pasado o de historia, nuestro presente fue hoy, lo que pasó yo no tengo nada que ver. Si hablamos de pasado eso quiere decir que yo gané el campeonato acá”, concluyó.