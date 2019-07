Luis Alvarado: "No queda más que sacudirnos el polvo y pensar en el otro partido"

EL PROGRESO, HONDURAS.- Cabizbajo por el resultado abultado de 4 a 0 ante Olimpia en el debut de Apertura de la Liga Nacional, Luis Alvarado, entrenador del Honduras Progreso no ocultó su pesar.



"Estamos tristes por el resultado porque intentamos para ganar, nos preparamos para eso y no lo pudimos hacer, no queda más que sacudirnos el polvo y pensar en el otro partido", comenzó.



Luis acepta que los errores de sus jugadores fueron la causa de tanto gol en el Micheletti.



"Varios tramos del partido manejamos bien la pelota, cuatro errores de control nos permiten los goles de OLIMPIA, siento que no fueron superiores pero si más certeros y por eso anotaron tanto gol", agregó.

Olimpia fue superior a los Arroceros. Foto: EL HERALDO.



Alvarado se culpó por el actuar de sus dirigidos y adelantó que tendrá una nueva incorporación.

"El máximo responsable de esto soy yo porque elijo a los jugadores, ahora vendrán cambios para los que están esperando un turno en el equipo, para la otra jornada ya tendremos a Jerell Brito", dijo.



El estratega adujo que se prepararon gran parte de la pretemporada para este encuentro.



"Nos preparáramos para enfrentar a OLIMPIA durante seis semana, priorizamos en todo y como repito los herrores nos mataron, por más que intentemos no pudimos, ellos fueron más efectivos", precisó.



Sobre el apoyo de la afición en el estadio, Luis agradeció la asistencia. "Fue un marco impresionante de personas, por eso decidimos jugar a esta hora lástima que no pudimos ganar”, cerró el técnico.