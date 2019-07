Real de Minas exige pago de salarios atrasados y condiciona su debut ante Marathón

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Seis meses de salarios atrasados es la causa de la protesta del entrenador y los jugadores del Real de Minas para negarse a viajar a San Pedro Sula y enfrentar el sábado a Marathón en el inicio del torneo Apertura 2018-19 de la Liga Nacional.

Ante las cámaras y micrófonos de los periodistas deportivos, el DT del Minas, Raúl Cáceres, aseguró que la situación se volvió insostenible, por lo que, junto a sus jugadores tomó la determinación de no hacer el viaje esta tarde.



"No se viaja, no se ha tenido ninguna respuesta concreta, ninguna acción, por lo que, el grupo después del entrenamiento tomó la decisión de respaldar que si yo no viajaba ellos tampoco", dijo el estratega.



"A mí me deben seis meses de salario (...) también a jugadores como Geancarlos Rivera, Aldo Oviedo, Luis Guzmán, Juan Ramón Mejía, Óscar García, Nelson Muñoz, Jesé Moncada, Álex Cubas, Kevin Maradiaga, a la mayoría se les debe, a unos más que otros", confesó.

El entrenador del Real de Minas exigió el pago de los seis meses de salario que se le adeudan. (Fotos: Ronal Aceituno / EL HERALDO)



Cáceres le envió un "recadito" a la directiva del Real de Minas, pues esta vez "se está peleando por nuestro pago total, si no se tiene capacidad, creo que lo mejor es hacerse a un lado".



"Sería lamentable que esto se cayera, los directivos tienen que estar claros de lo que se puede perder", lanzó.

El partido debut del Real de Minas está programado para este sábado ante Marathón en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, a las 3:00 de la tarde.