VIDEO: La espectacular bienvenida del Boca Juniors a Daniele De Rossi

BUENOS, AIRES.- Al Boca Juniors "no le cabe en el pecho" el orgullo de tener entre sus filas a un italiano, campeón del mundo: Daniele De Rossi.



Por esta razón, el club argentino ha tratado de brindarle un recibimiento especial al centrocampista de 36 años, quien llega procedente del equipo de sus amores: AS Roma.



"#BenvenutoDaniele", fue el hashtag que usó la cuenta oficial de Twitter del Boca para publicar un video en el que recoge todos los momentos históricos protagonizados por el italiano, tanto con su exequipo como con la selección absoluta.



En el clip destacan las palabras de De Rossi, quien durante una entrevista había exteriorizado su anhelo de jugar en el mismo equipo en el que brilló Diego Armando Maradona.



"Mi corazón es de la Roma, pero me gusta muchísimo Boca desde que era un chico", dice el jugador en una parte del video.



"Por Maradona, por el estadio, porque me enamoré del estadio, me enamoré de los hinchas, que son apasionados", agrega, causando furor entre el equipo xeneize.



"Me gustaría ir a América, subir por esas gradas, entrar en La Bombonera con los jugadores de Boca, eso sería un placer", es otra de las frases con las que el campeón del mundo con Italia en 2006 le eriza la piel a los hinchas de Boca.

"Lo más importante de la vida es poder cumplir tus propios sueños, gracias, Boca", dice ante las cámaras y en el centro del campo del estadio de su nuevo equipo, no sin antes agregar la frase "esto es Boca", mientras se baja el zipper (cremallera) de la sudadera y enseña su nueva piel: la camisa del Boca Juniors.



El experimentado volante azzurro, de 36 años y con pasado en el AS Roma como único club, llega a Sudamérica para cumplir un deseo personal, el de jugar en el club xeneize y en La Bombonera, extasiado por el relato de sus excompañeros argentinos sobre la mística de jugar en Boca.



Tras alejarse de su querida Roma con un total de 636 partidos y distanciado con los dirigentes, De Rossi acordó su vínculo con Boca, luego de varias charlas con su excompañero Nicolás Burdisso, actual mánager del club.



"No podía terminar mi carrera sin jugar en Boca", apuntó De Rossi hace unos días, cuando comenzó su preparación física en Italia con la idea de darse el gusto de vestir la camiseta azul y oro en el epílogo de una extensa y exitosa trayectoria.