Neymar viaja a China con el PSG para disputar amistosos

PARÍS, FRANCIA.- Neymar, que desea regresar al Barcelona y cuyo futuro es incierto, forma parte del grupo de 33 futbolistas del París Saint-Germain que viajarán a la gira que el equipo francés va a hacer por China, indicó este martes el club de la capital.



El astro brasileño tenía que haberse incorporado a los entrenamientos de su club el 8 de julio, aunque no lo hizo hasta una semana más tarde, el 15 de julio.



El entorno de la estrella justificó su ausencia por compromisos adquiridos tiempo atrás, como un torneo de fútbol benéfico con su fundación, el Instituto Neymar, en Praia Grande (Brasil), lo que no convenció al PSG, que prometió "tomar las medidas oportunas".



Según varios medios, el PSG no ha pagado a 'Ney' su prima ética por este retraso.



Neymar tampoco contribuyó a apaciguar la situación al referirse a la dolorosa remontada del Barcelona contra el PSG (6-1 en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en 2017, tras la victoria parisina 4-0 en la ida) como uno de "los momentos más importantes" de su carrera, cuando aún vestía la camiseta azulgrana.



El verano (boreal) del '10' de la Seleçao ha sido muy agitado, con acusaciones de violación y una lesión que le privó de jugar la Copa América en su país, que precisamente ganó Brasil.



En un comunicado de este martes, el PSG se contenta con informar sobre la "recuperación de su esguince del tobillo derecho", precisando que Neymar ha realizado "un trabajo físico habitual e integración completa con el grupo convocado para China".



"Los controles radiológicos de la fractura del quinto metatarso realizados al regreso del jugador muestran una muy buena consolidación y un examen clínico totalmente normal", añadió el club.



El PSG aterrizará el miércoles en Shenzhen. El sábado tiene programado un amistoso contra el Inter de Milán en Macao y frente al Sydney FC en Suzhou el martes 30 de julio.



Finalmente disputará el 3 de agosto en Shenzhen el Trofeo de los Campeones (la Supercopa francesa) contra el Rennes, el vencedor de la Copa de Francia.