Expresidente del fútbol alemán devuelve alta distinción ante acusaciones por corrupción  

'No puedo llevar más esta Cruz Federal al Mérito si una parte del Estado que me honra sospecha de mí y me persigue de manera maliciosa y desmedida', explicó.

BERLÍN, ALEMANIA.- El expresidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) Theo Zwanziger, sospechoso durante un tiempo de fraude fiscal en el Mundial-2006, anunció este martes que había devuelto su Cruz Federal al Mérito, la más alta distinción civil en Alemania.



"No puedo llevar más esta Cruz Federal al Mérito si una parte del Estado que me honra sospecha de mí y me persigue de manera maliciosa y desmedida", explicó el hombre de 74 años en una carta publicada por el diario económico Handelsblatt y remitida al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.



Zwanziger no discute el procedimiento pero se queja de los métodos empleados por el Estado alemán, de quedar sorprendido al encontrar en la prensa una parte del caso y de los interrogatorios.



En mayo de 2018, la justicia inculpó a Theo Zwanziger y otros exdirigentes del fútbol germano por "fraude fiscal agravado" en el marco de este caso.



Pero cinco meses más tarde se abandonó el procedimiento por falta de pruebas. No obstante la fiscalía apeló la decisión.