El corazón de Griezmann está con el Barcelona tras su complicado traspaso

TOKIO, JAPÓN.- El futbolista Antoine Griezmann declaró este lunes que estaba impaciente por debutar con el FC Barcelona y que su corazón estaba ahora con sus nuevos compañeros, queriendo pasar la página del Atlético de Madrid, su antiguo club.



"Me concentro en mi integración con los jugadores del Barcelona. Mi corazón está aquí, con ellos", dijo a los medios de comunicación en Tokio, donde se encuentra el Barça para una gira.



Para fichar al campeón del mundo francés, el conjunto catalán tuvo que abonar su cláusula de rescisión de 120 millones de euros. Pero el club madrileño no está de acuerdo con esa cantidad y reclama un total de 200 millones de euros.



El equipo 'colchonero', que valora recurrir a la FIFA, considera que el acuerdo entre el jugador y los azulgrana se cerró antes de que la cláusula descendiera de 200 a 120 millones, el pasado 1 de julio.



A la espera del fin de esta disputa entre los dos equipos, el francés se mostró "muy contento con el resultado de su fichaje", añadiendo que tenía "muchas ganas de jugar lo antes posible".



"Deseo buena suerte a los jugadores del Atlético. Me esforzaré para dar lo mejor de mí mismo para que el Barça consiga buenos resultados", indicó.



El galo mostró su gratitud por el tiempo pasado en la escuadra rojiblanca y recordó su estrecha relación con su exentrenador, el argentino Diego 'Cholo' Simeone.



El Barcelona se medirá el martes al Chelsea y al japonés Vissel Kobe, donde juegan exjugadores culés como Andrés Iniesta, David Villa y Sergi Samper.