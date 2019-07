Paul Pogba "es un muy buen jugador para nosotros", asegura Juan Mata

LONDRES, INGLATERRA.- El centrocampista español del Manchester United Juan Mata espera que Paul Pogba permanezca en Old Trafford la próxima temporada y negó que el francés pueda ser una mala influencia si al final no es traspasado.



"Todos conocemos a Paul, es un fantástico centrocampista y un chico muy bueno, muy positivo y una buena influencia para todos", dijo Mata a Sky Sports.



"Creo que es feliz pero no puedo hablar por otros, hablo por mí mismo", apuntó el volante campeón del mundo con España en 2010. "Como compañero y amigo me gustaría que se quedara y fuera feliz porque es un muy buen jugador para nosotros".



Pogba ha declarado públicamente su deseo de un "nuevo reto", en un momento en el que se apunta el interés del Real Madrid.



El agente del campeón del mundo galo, Mino Raiola, dijo este mes al diario británico The Times que "todo el mundo sabe el deseo de Paul de pasar a otra cosa".



Sin embargo, Pogba viajó con el United a su gira de pretemporada por Australia y Singapur y brilló en las victorias contra el Perth Glory, el Leeds United y el Inter de Milán.



Mata también habló del arquero David de Gea, quien parece que continuará en los 'Red Devils' pese a entrar en el año final de su contrato.



"David es el mejor arquero del mundo y uno de mis mejores amigos, así que quiero que se quede", añadió Mata, que renovó por dos años con el United el mes pasado. "A nivel profesional, sería genial si se queda porque nos dará muchos puntos en la próxima temporada", aseguró.