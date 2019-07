Equipo de Turquía ficha por error a un jugador y le cancela su contrato en 24 horas

ANKARA, TURQUÍA.- Si de noticias insólitas en el fútbol hablamos, la del jugador Alpha Jallow parece quedarse con el trono.



Jallow sufrió la decepción de su vida cuando el Menemenspor, equipo de la Segunda División del fútbol turco, rescindió su contrato supuestamente porque no aprobó los exámenes médicos, sin embargo, la realidad es otra.



De acuerdo con medios turcos, el club se tardó solamente un día entre anunciar su llegada y luego su salida.



Alpha Jallow había visto cumplido su sueño llegando al fútbol turco, al equipo fundado en 1993 y que actualmente compite en la segunda categoría. No obstante, el futbolista originario de Gambia no era el objetivo del club, pues su interés estaba puesto en Lamin Jallow, compatriota de Alpha, quien actualmente milita en el club italiano Salernitana.



"Los directivos del club turco habían visto imágenes de Lamin Jallow y estaban impresionados. Decidieron continuar con la firma, pero terminaron firmando con el jugador equivocado. Cuando se dieron cuenta del error, Menemenspor emitió una declaración en la que explicaba que Alpha Jallow había sido despedido por no pasar los exámenes médicos", sostiene el periódico Foroyaa de Gambia.



Ahora, el decepcionado jugador tendrá que regresar al GD Alcochetense, de la Tercera División portuguesa, donde ha militado en las últimas temporadas.