Equipo de fútbol golea 24-0 y jugador hace 10 goles, por Copa Perú

LIMA, PERÚ.- Una goleada histórica de 24-0 le propinó el Sport Chavelines Juniors al Vasko FC y un solo jugador hizo 10 goles por la etapa departamental de la Copa Perú, torneo que permite al campeón ascender a la primera división del fútbol profesional.



El encuentro jugado el domingo último entre Chavelines y Vasko FC había llamado la atención por la rivalidad de ambas escuadras de la región norteña de La Libertad.



"El delantero Christián Carranza se convirtió en el goleador histórico al vulnerar la valla del rival en 10 oportunidades en los 90 minutos del partido", informó el diario deportivo El Bocón



Sport Chavelines Juniors fue fundado el 13 de febrero de 1984 en la ciudad de Pacasmayo, es dirigido por el argentino Carlos Galván, ex jugador de Universitario de Deportes.



El partido se realizó en el estadio 'Carlos Olivares' de la ciudad Pacasmayo, que estaba lleno de espectadores, pero desde la salida de los equipos llamó la atención de los asistentes que el presidente de club Vasko FC era el arquero, ante la ausencia del titular, aunque no se informaron las causas.



Desde el pitazo inicial, los jugadores de los Chavelines se lanzaron al ataque al ver que el arquero era improvisado.



"Con goles de Christián Carranza (10), Kelvin Alcalde (6), Jesús Molina (4), Roy Jáuregui (3) y otro más de César Medina superamos 24 a 0 al conjunto de Vasko FC. de Cascas", detalló la prensa peruana.



Con este triunfo los Chavelines lograron su pase a la fase final departamental de la Copa Perú, señaló la institución en su página de Facebook.



Ente la goleadas históricas está la ocurrida en abril de 2001, en un partido que la selección de Australia le ganó 31-0 a la de Samoa Americana.



En mayo del 2019, durante el Mundial Sub-20 en Polonia, el delantero noruego de 18 años Erling Haland anotó nueve de los doce goles con que Noruega venció a Honduras por el Grupo C del torneo.