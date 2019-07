Dani Ceballos cerca de una cesión al Arsenal

MADRID, ESPAÑA.- El centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos estaría cerca de salir cedido al Arsenal para la próxima temporada, afirma este martes la prensa española.



"Dani Ceballos está muy cerca de marcharse al Arsenal", publica este martes la edición digital del diario deportivo madrileño AS.



Ceballos, uno de los jugadores más destacados de la España ganadora del pasado Europeo Sub-21, en la que su compañero Fabián Ruiz fue elegido mejor jugador del torneo, iría al Arsenal bajo la forma de una "cesión por una temporada, sin opción de compra", afirma, por su parte, su competidor Marca.



Según Marca, el Arsenal "se haría cargo del 100% de la ficha del jugador, que está en unos tres millones de euros", y estaría ya solo a la espera de la respuesta definitiva del Real Madrid".

Ceballos, de 22 años, sabe que no contará con muchas oportunidades con Zinedine Zidane esta temporada por lo que, según la prensa española, no ve con malos ojos su salida hacia la Premier League.



"El interés mostrado por (el entrenador del Arsenal) Unai Emery en hacerse con los servicios del centrocampista del Real Madrid está siendo clave a la hora de convencer a Ceballos", aseguró AS.



El jugador se encuentra todavía de vacaciones tras disputar la Eurocopa Sub-21 con España y tiene previsto reincorporarse al equipo el 22 de julio.