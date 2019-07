Esposa del jugador del Inter de Milán Radja Nainggolan revela que sufre cáncer

ROMA, ITALIA.-Una mala noticia ha tocado la puerta de la familia del futbolista belga Radja Nainggolan, pues recientemente se dio a conocer que su esposa fue diagnosticada con cáncer.

Se trata de Claudia Nainggolan, madre de las dos hijas del atacante del Inter, quien a través de un extenso mensaje compartido en su cuenta oficial de Instagram reveló la triste noticia.

La bella italiana, quien comparte su vida con el futbolista desde 2011, publicó una foto suya junto con un mensaje donde detalló el sufrimiento que ha venido soportando hace un mes y que ha traído intranquilidad en su familia.

"Hace un mes que me despierto cada día esperando que se trate solo de una pesadilla. Hace un mes que me despierto cada día viendo que estoy viviendo una pesadilla. Esperaba que este día llegara lo más tarde posible, pero no ha sido así. Los días han pasado volando y mi alegría, también. A partir de hoy comienzo un nuevo camino en mi vida: la quimioterapia", comienza Claudia en su mensaje.

VEA: Esposa de Iker Casillas revela que sufre cáncer

"Y quién hubiera dicho que por una vez en la vida Claudia habría tenido miedo de empezar un nuevo día. Miedo es poco... ¿Qué puedo decir después de cubos de lágrimas derramadas? Es hora de salir y lucha contra esta bestia. Agradezco de corazón a la familia y a los amigos que me han hecho llevar esto un poco mejor estos días y que me han dado la fuerza y positividad para enfrentarlo todo... Pero sobre todo han sabido manejar cada mal humor (con un gran nivel de aguante). Buena suerte, a mí y a todas las personas que están viviendo esta pesadilla", finalizó diciendo la italiana, quien aseguró que esta dura prueba la superará junto a su familia.

Antes de que la esposa de Radja Nainggolan diera a conocer la noticia, el futbolista había sido duramente criticado por abandonar los entrenamientos de su equipo, sin que la prensa deportiva imaginara el sufrimiento familiar que llevaba consigo.