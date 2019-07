Neymar estará el lunes con el PSG, asegura su agencia de prensa

BRASILIA, BRASIL.- Neymar comparecerá este lunes ante el Paris Saint-Germain, confirmó este domingo en Brasil la oficina de prensa del futbolista, un día después de que este hiciera un par de guiños al FC Barcelona ante su muy posible salida del club parisino.



"Él se presentará mañana en el club", dijo a la AFP un miembro de su equipo de prensa, aunque afirmó desconocer la "hora exacta" del viaje de Neymar rumbo a la capital de Francia.



En momentos en que se espera su regreso a los entrenamientos una semana más tarde de lo inicialmente programado por el PSG, el internacional de 27 años lanzó el sábado desde Brasil dos posibles señales sobre la definición de su incierto futuro en el club francés.



Primero publicó un brevísimo y enigmático video en Instagram en el que aparece con la camiseta del Barça. Poco después, en una entrevista divulgada por el medio Oh my goal, aseguró que uno de sus mejores recuerdos como futbolista es de su etapa con el equipo español.



"El primero es cuando gané los Juegos Olímpicos con Brasil (2016). El segundo es la 'remontada' contra el París SG" en los octavos de final de la Liga de Campeones de 2017, afirmó el astro.



"La sensación cuando metimos el sexto gol [para clasificar en los descuentos], nunca he vivido nada igual. Ha sido espectacular", declaró Neymar, recordando aquella histórica remontada del Barça (6-1), precisamente contra el PSG tras el 4-0 de los parisinos en la ida.



El sábado, el atacante dijo estar "casi 100% recuperado" de la lesión en el tobillo derecho que lo dejó fuera de la Copa América, que ganó su selección el 7 de julio.



"Sólo me falta entrenamiento", declaró el delantero después de haber participado en un torneo benéfico con su fundación en el litoral de Sao Paulo, un compromiso que debía cumplir antes de su regreso a París, según sus representantes.



Desde hace semanas, el futuro de Neymar se ha convertido en el principal titular del mercado de fichajes del verano europeo, con crecientes especulaciones sobre su posible vuelta al Barça dos años después de su sonada marcha al PSG por un récord de 222 millones de euros.



El lunes pasado, después de que Neymar no asistiera a los entrenamientos con el PSG, el director deportivo del club francés, Leonardo, puso en evidencia un posible divorcio.



"Neymar puede dejar el PSG (este verano boreal), si hay una oferta que convenga a todo el mundo", dijo Leonardo.