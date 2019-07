Pedro Troglio explica la situación de Deybi Flores y Jerry Bengtson en Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador olimpista Pedro Troglio explicó este sábado el futuro de Jerry Bengtson y Deiby Flores en el aeropuerto Toncontín previo al viaje del equipo a Guatemala para enfrentar al Comunicaciones por la Copa Premier.



El jefe del Rey de Copas enfatizó en el “ultimátum” que tienen el mediocampista Flores y el atacante Bengtson para definir su futuro en los próximos días.



"Estoy esperanzado en contar con ellos, pero el 28 de julio si no están los lugares (oportunidades) se irán achicando, así que necesitamos una decisión de ellos en estos días", detalló.



También, mencionó que la llegada de Michael Chirinos refuerza el objetivo primordial para la presente emporada: la ansiada copa 31, pero consideró que no lo garantiza.

"Aunque no hubiera llegado Chirinos, la obligación es salir campeones, aquí no hay de otra; un segundo puesto no le importa a nadie", precisó.



"Estamos a nivel de Motagua y de cualquier equipo de fútbol, estamos para ganarle a cualquiera y perder con cualquiera pero lógicamente queremos sumar desde que inicie el torneo", agregó.



Olimpia enfrentará al Comunicaciones el domingo a las 11:00 de la mañana por la segunda jornada de la Copa Premier Centroamericana.