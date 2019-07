El abogado de Griezmann llega a Madrid para pagar su cláusula de rescisión

MADRID, ESPAÑA.- El abogado de Antoine Griezmann llegó este viernes a la sede de la Liga española de fútbol para depositar la cláusula de rescisión del contrato del futbolista francés y dejarlo libre para ir al FC Barcelona, señala la prensa española.



Contactada por la AFP, la Liga no estaba disponible de inmediato.



Pero numerosos medios españoles, entre ellos el diario deportivo Marca o la radio Cope, publican fotos y vídeos de Sevan Karian, asesor del delantero internacional francés, llegando a las oficinas de la Liga.



Según estos medios, el abogado debe pagar los 120 millones de euros de cláusula que liberarían al futbolista de su contrato con el Atlético de Madrid para poder fichar por el FC Barcelona.



El traspaso no podrá anunciarse oficialmente hasta que el pago se formalice.



Según el periódico catalán Mundo Deportivo, Griezmann firmará un contrato de cinco años, hasta 2024, con el club azulgrana.



El campeón del mundo francés, de 28 años, no se presentó el domingo a la vuelta a los entrenamientos del Atlético de Madrid para acelerar su fichaje.



La marcha del astro generó tensiones en los últimos días entre el club madrileño y el Barça.



Llegado al Atlético de Madrid en 2014 procedente de la Real Sociedad, Griezmann tenía contrato con los 'colchoneros' hasta 2023.



Si se confirma su traspaso, quedará cerrado uno de los principales culebrones del verano (boreal) para el FC Barcelona aunque puede no ser el último dados los insistentes rumores sobre un posible retorno del brasileño Neymar al Camp Nou.