Jugadores que destacaron en Copa América buscan ir a Europa

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Ahora que la Copa América terminó, varios jugadores sudamericanos que destacaron en el torneo buscan irse a clubes importantes de Europa.



Algunos podrían costar menos ahora que en los próximos meses, mientras que otros representan un buen negocio debido a que nunca han jugado para un equipo europeo.



Este es un vistazo de los jugadores que buscan irse al viejo continente luego de la justa sudamericana, que Brasil ganó por novena ocasión el domingo derrotando a Perú:



-Dani Alves, Brasil-

El lateral derecho de 36 años y capitán de la selección brasileña bromeó sobre su situación mientras salía del Estadio Maracaná luego de ganar la Copa América y ser elegido como el mejor jugador del torneo.



“No tengo partidos de la selección nacional, no tengo un club a dónde llegar. ¿Me podrían encontrar un empleo?”, dijo.



El contrato de Alves con el Paris Saint-Germain expiró y es libre para irse a donde quiera, siempre y cuando pueda seguir ganando.



Alves hizo fintas, largos pases, defendió y anotó un gol. Ha levantado una cantidad impresionante de 40 trofeos en su carrera profesional y se encuentra en buena forma. Disputó los 90 minutos en varios de los partidos de Brasil durante el torneo y también podría convertirse en mediocampista para extender su carrera.



Su tiempo con la selección nacional también podría continuar, aunque tendrá 39 años cuando se juegue la Copa del Mundo 2022 en Qatar.



-Everton, Brasil-

El lateral izquierdo de 23 años sólo jugó por la lesión de Neymar y se convirtió en un miembro importante del equipo ganador de la Copa América.



Everton igualó a Paolo Guerrero de Perú como el máximo goleador del torneo con tres dianas. Con talento para las fintas, tiene el estilo de los mejores jugadores brasileños. Puede anotar desde una gran distancia y se está convirtiendo en un mejor jugador sin el esférico.



Conocido en casa como “Cebolinha”, una referencia a un personaje de una historieta popular brasileña, Everton ya ha insinuado que Inglaterra o España serían sus destinos predilectos.



El club brasileño Gremio fijó la cuota de transferencia de Everton en 80 millones de euros (89,7 millones de dólares), un precio que podría subir luego de sus actuaciones en el torneo. Los reclutadores podrán verlo en acción cuando juegue para su equipo el miércoles.



-Roberto “Gatito” Fernández, Paraguay-

Nadie fue elegido más veces como jugador del partido en la Copa América que el arquero que juega para el equipo brasileño de Botafogo. Fernández, de 31 años, tuvo cuatro partidos con actuaciones sólidas, incluida una en los cuartos de final contra Brasil en la que hizo ocho atajadas, tres de ellas espectaculares, durante el tiempo regular.



Incluso antes del torneo, Fernández había considerado un cambio de equipo para cumplir su sueño de jugar en un cuadro europeo por primera vez en su carrera. Botafogo, con sede en Río de Janeiro, lidia con problemas financieros y necesita recibir dinero de su héroe.



El paraguayo, que es el hijo del legendario portero Roberto Eladio “Gato” Fernández, había sido vinculado con el Porto. El sitio web Transfermarkt estimó su valor antes de la Copa América en 2,5 millones de dólares.



-Franco Armani, Argentina-

Si no fuera por el arquero de River Plate, la superestrella Lionel Messi no hubiera avanzado de la fase de grupos de la Copa América. Armani, de 32 años, atajó un penal en el empate 1-1 con Paraguay que mantuvo a su equipo en el torneo. El portero fue una de las figuras clave de la defensa de Argentina, que sigue siendo inestable.



Considerado por muchos como el mejor arquero de Sudamérica, Armani se ve listo para jugar en Europa por primera vez en su carrera. Ha mejorado su juego terrestre en los últimos años y mantuvo la calma durante momentos turbulentos con Argentina.



Su agente dijo que clubes europeos se han acercado con propuestas, pero que no han aceptado ninguna de ellas hasta ahora. Transfermarkt estimó el valor del jugador en 7,85 millones de dólares.