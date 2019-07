Edder Camello Delgado tendría un pie fuera de Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia entrenó este martes en la cancha de El Indio en Amarateca sin la presencia del contención Edder el Camello Delgado.



El exjugador del Real España, quien había estado haciendo la pretemporada con los Leones, quedó a la espera de la decisión del entrenador Pedro Troglio. Eso, según dijo el propio técnico, dependerá de que se quede o no el volante Deybi Flores.



Deybi, que parece tener la posibilidad de irse al Tenerife de la Degunda División de España, ha estado entrenando normalmente con el equipo.



Otro que se sumó a los entrenamientos y que está a la espera de resolver su futuro es el delantero Jerry Bengtson, quien participó en los trabajos desde el reciente sábado.



Michaell Chirinos, por su parte, también está en vilo y que aún no sabe adónde jugará la próxima temporada.