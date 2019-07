Pedro Troglio, DT de Olimpia: "Motagua ha venido siendo fuerte en los últimos años, no estamos solos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pedro Troglio, entrenador argentino del Olimpia, manifestó como se encuentra el plantel de cara al torneo Apertura y la Copa Premier.



Con un plantel renovado y reestructurado, los merengues entrenaron este martes en el Valle de Amarateca pensando en el partido del jueves ante el Herediano de Costa Rica.



"La gente tiene que empezar a ver algo de lo que nosotros queremos, el jueves tiene que haber un cambio en el equipo", dijo Troglio a la prensa deportiva.



Jerrry Bengston, Michael Chirinos y Deybi Flores, todavía no se ha disidido sobre la situación con el club, sin embargo, Chirinos sí podría jugar este jueves en la Copa Premier, ya que su ficha pertenece del Club.



Referente a la competencia que tendrá en la Liga Nacional mencionó lo siguiente: "Motagua ha venido siendo fuerte en los últimos años, no estamos solos".



También el nuevo entrenador argentino no desaprovechó para desmentir que el partido contra los Lobos UPN, se empató 0-0 y que el 2-0 que se hizo publico, fue con el equipo reservas.



Olimpia recibirá este jueves en el estadio Nacional de Tegucigalpa al Herediano de Costa Rica, por la fase de grupos de la Copa Premier Centroamericana. El duelo comenzará a las 7:00 de la noche.