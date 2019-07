Neymar-Everton: un dilema que todo técnico desearía tener

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Lo único que ambicionaba Everton cuando se incorporó a la selección de Brasil para jugar la Copa América era ganar un poco de experiencia internacional.



El delantero de Gremio, sin embargo, resultó figura clave del equipo campeón y el máximo cañonero del torneo, brillando nuevamente en la victoria 3-1 sobre Perú en la final y entusiasmando a la afición con su talento y su estilo digno de la tierra de la samba.



“De haber estado aquí Neymar, seguramente hubiera tenido pocas oportunidades. Sabía que tenía que aprovechar cualquier oportunidad que se me presentase”, declaró el ariete luego del triunfo del domingo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. “Gracias a Dios las cosas me salieron bien”.



Everton llegó como una segunda alternativa a Neymar. Cuando el astro se lesionó poco antes del torneo, el técnico Tite decidió que su lugar lo ocuparía David Neres, del Ajax.



Pero las cosas no funcionaron en el primer tiempo del debut ante Bolivia, que terminó 0-0 y con Brasil abucheado. Everton entró por Neres en el complemento y aportó un verdadero golazo a una victoria 3-0, con un bombazo combeado desde la boca del área.

Tite, no obstante, insistió con Neres en la segunda salida ante Venezuela. El ingreso de Everton en el segundo tiempo no bastó para que Brasil anotase y los dueños de casa se tuvieron que conformar con un empate sin goles.



A esta altura Tite decidió que había llegado la hora del atacante de Gremio. Everton jugó de entrada y anotó uno de los goles en una contundente victoria 5-0 sobre Perú con otro potente remate desde lejos.



Tras otro empate 0-0 y victoria por penales ante Paraguay en cuartos, Everton no lució tanto en el triunfo 2-0 sobre Argentina en las semifinales, partido en el que se le encomendó una función más táctica, jugando más retrasado y ayudando a maniatar a Lionel Messi.



Pero en la final, de nuevo contra Perú, volvió a brillar. Abrió la cuenta a los 15 minutos y generó un penal que despejaron el camino hacia el triunfo en el Maracaná



Conocido como "Cebolinha", en alusión a un personaje de un libro de historietas que casi no tiene cabello, Everton dice que la gente lo quiere porque no se fue al exterior.



“Jugar en Brasil me ayudó un poco. Fue algo especial, porque pude devolverle a la gente parte del cariño que me brinda”, manifestó el jugador. “A veces prestamos mucha atención a los que juegan afuera y nos olvidamos de nuestras raíces. Si miras bien, en Brasil hay otros jugadores con el talento como para estar aquí. Ojalá les presten más atención a los jugadores de los clubes brasileños”.



Tite admitió que el desempeño de Everton en la Copa América le plantea “un lindo problema a resolver”. Cuando se le preguntó qué sucederá cuando Neymar se recupere, Tito dijo en broma: “Los pondré a él, a Everton y a nueve más”. Everton dice que eso lo sorprendería más todavía. “Jamás soñé que esto podía suceder”, manifestó.