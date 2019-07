Kevin López: “Dios va a decidir si es tiempo de salir al extranjero”

Fredy Posadas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A sus 23 años, Kevin López ya supera los 100 partidos con Motagua, el Choloma se ha vuelto una de las turbinas del Ciclón.

López está satisfecho por lo que ha visto en la pretemporada, sus compañeros iniciaron decididos a lograr el tricampeonato.

La pretemporada les ha servido para ir probando nuevos movimientos, en su primer fogueo perdieron 0-2 con Platense, pero en el segundo le ganaron 2-0 al San Carlos en la Copa Amistad.

“Estamos bien... Ha sido una pretemporada intensa, hicimos buen fútbol contra Platense, luego con el equipo de Costa Rica donde tuvimos el balón y atacamos en los momentos oportunos. Creo que pudimos haber anotado más goles, pero no pudimos”, reconoció López.

“Estoy contento con el rendimiento que veo del equipo, apenas llevamos una semana de trabajo, pero gracias a Dios viajamos a Tela a seguir con la siguiente etapa de nuestra preparación que será bastante fuerte”.

Choloma está aprovechando su momento para jugar con toda la intensidad posible. Agregó que quiere llegar hasta el límite: “Me estoy poniendo físicamente mejor para este torneo, realmente quiero hacer un mejor campeonato del que pasó, debemos compenetrarnos en el principal objetivo que es salir campeones”.

¿Se va o se queda?

La posibilidad de que Kevin López salga al extranjero continúa latente. Cada vez que se abren las ventanas de transferencias surgen rumores en torno al nido. El más fuerte que surgió es que un equipo asiático está interesado en el volante derecho. él trata de no distraerse. “No lo sé, yo estoy enfocado en Motagua y en los trabajos que estoy haciendo con el club. Dios va a decidir si es tiempo de salir al extranjero”.

Después de 11 torneos consecutivos en el Nido y 22 goles, López se toma con calma su salida al exterior.

“No me desespero, mi objetivo es poder hacer un buen torneo. Todo pasa por tener calma, mi presente es Motagua y estoy orgulloso de pertenecer al club más grande del país. Ya veremos más adelante qué pasa”.

Kevin ha sido máximo asistidor en los últimos dos torneos. Foto: EL HERALDO

El 34 añadió que “soy alguien que no me apresuro, el tiempo de Dios es perfecto y no me voy a presionar. Mi compromiso por ahora es con el club, mostrar un buen nivel, ganar los partidos”.

A cualquier futbolista le agrada la posibilidad de cambiar de liga y lo admite aunque espera el momento con mucha calma.

“Espero que Dios me abra una oportunidad. Yo no ando desesperado buscando ofertas, creo que cuando Dios me tenga algo preparado pues pensaremos en eso. Por ahora estoy en Motagua, sigo comprometido con el equipo”, manifestó el volante.

La directiva mencionó que en esta ventana de transferencias ninguno de los jugadores saldrá del club, por lo tanto, el futuro inmediato del Choloma sigue siendo el Ciclón.

Regreso a la H

Volver a la Selección Nacional está en la retina del mediocampista de los Azules, es un sueño que tiene pendiente pese a que no ha aparecido en las últimas convocatorias.

“Cualquier jugador desea representar a su país, pero lo voy a tomar con calma. Si no me han llamado es porque debo mejorar. Si hago bien mi trabajo con Motagua se me van a ir abriendo las puertas. Agradezco a la gente que me quiere ver ahí, pero yo estoy enfocado en el club, me siento más comprometido en subir el nivel”, aseguró.

Kevin ha sido máximo asistidor en los últimos dos torneos, además siempre está presente marcando goles, él cree que todavía puede incrementar su nivel.

“Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. El campeonato pasado hicimos cosas buenas y algunas malas, pero como deportistas estamos para mejorar, en eso vamos a trabajar, para ser mejores”.

Motagua estará toda la semana entrenando en Tela y regresará a la capital para realizar una gira por los Estados Unidos.