Comunicado: La molestia del PSG porque Neymar no se presentó a los entrenamientos

PARÍS, FRANCIA.- El París Saint-Germain lamentó la ausencia de su astro brasileño Neymar en la vuelta a los entrenamientos este lunes, y prometió "tomar las medidas apropiadas" que correspondan.



"El París Saint-Germain constató que el jugador Neymar Jr. no se presentó en el horario y el lugar acordados, sin haber sido previamente autorizado por el club", explicó el equipo francés en un breve comunicado.



Llegado a lo grande a París en el verano boreal de 2017 a cambio de 222 millones de euros, el brasileño ha perdido su estatus de intocable luego de dos temporadas complicadas, manchadas por las lesiones y actuaciones decepcionantes.



El FC Barcelona, sospechoso de querer recuperar al jugador en este mercado estival, temporizó a través de su presidente, Josep María Bartomeu, la semana pasada: "Sabemos que Neymar quiere irse del PSG, lo sabemos. Pero también sabemos que el PSG no quiere que Neymar se vaya. Por lo tanto, no hay caso".



El tono firme empleado por el PSG este lunes recuerda a una declaración de Leonardo, de vuelta en el cargo de director deportivo: "No importa si Neymar es Neymar, si Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo. El club es una institución a respetar. Es él quien va a conducir el proyecto, no Neymar".



Una declaración reforzada por la posición del presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, en junio: "Van a tener que hacer más, trabajar más (...) No están aquí para pasárselo bien. Si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! No quiero más comportamientos de estrellas", apuntó.

Hoy 8 de julio, Neymar da Silva Santos Junior, tenía que regresar a sus actividades de pretemporada con el primer equipo.



El Club se percató que el jugador no se presentó en tiempo y forma, sin autorización previa.



El Club lamenta esta situación y tomará acciones pertinentes. pic.twitter.com/2Bj6jaLsuy — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 8, 2019