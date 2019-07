﻿Thiago Silva y Marquinhos a Messi: Cuando se favorece al Barcelona no habla de corrupción

SAO PAULO, BRASIL.- Las reacciones después de las fuertes críticas emitidas por el argentino Leo Messi hacia la Conmebol siguen haciendo eco en el ámbito deportivo, y esta vez fue el turno de dos jugadores de Brasil, quienes le enviaron un recadito al 10.



Luego de que Leo asegurara que la Copa América era un torneo planeado para que Brasil levantara la corona y que el arbitraje perjudicara a su selección a raíz de la corrupción que hay en Conmebol, los futbolistas Thiago Silva y Marquinhos pidieron respeto para la Verdeamarela, que el domingo se coronó campeona.



"Es difícil comentar eso porque a veces cuando uno sufre una derrota intenta restar peso a su propia responsabilidad y culpa a los otros. Él no lo dijo por maldad, pero lo dijo. Salió de su boca", aseguró en primera instancia Silva.



"Hay que respetar la historia. No es en vano que tenemos cinco estrellas y ninguna fue robada (...) eso fue fruto de un trabajo colectivo. No solo de la defensa. Creo que el ataque hizo un gran trabajo defensivo y por esto sólo sufrimos un gol en toda la Copa América",



Para responderle directamente a Leo, el defensor del PSG recordó que cuando el Barcelona goleó al PSG 6-1 en la Champions League en 2017, lo hizo con ayuda de la "actuación ridícula" del árbitro.



"Es frustrante que lo diga un jugador de su calidad, un crack que es admirado por todos. Los árbitros concedieron también muchas cosas a su favor en el Barcelona y la selección y no habló de corrupción en el arbitraje", señaló Marquinhos tras el encuentro en el Maracaná de Río de Janeiro.



La Canarinha conquistó el domingo su novena Copa América y primera desde 2007 al doblegar 3-1 a Perú, el equipo que no pudo dar una última sorpresa.