Lionel Messi a lo Maradona despierta polémica en Argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El estelar Lionel Messi, quien estalló el sábado contra la Conmebol emulando al explosivo Diego Maradona cuando desafiaba a la FIFA, cosechó críticas y respaldos en Argentina, donde el tercer puesto de la Albiceleste en la Copa América parece haber quedado en el recuerdo.



"Messi es el mejor del mundo y tiene derecho a decir lo que quiere", afirmó el exentrenador de la selección Alfio Basile (1991-1994 y 2006-2008), con quien Argentina obtuvo su último título en la Copa América de Ecuador-1993.



El Messi "en modo Maradona" entusiasma a unos y preocupa a otros.



"En Brasil 2019, nació otro Leo. Cantó el himno, explotó contra el poder del fútbol, generó admiración en los brasileños, fue más líder que nunca, se despidió con furia y sin medalla", se entusiasmó el diario deportivo Olé.



Para el diario Clarín, "Lionel se plantó ante la Conmebol como Maradona ante la Fifa", evocando a los eternos desafíos a la dirigencia mundial del fútbol, de quien fuera capitán del campeón del mundo en México-1986.



La noche del sábado tras ver la tarjeta roja junto al chileno Gary Medel en el primer tiempo del partido que Argentina ganó a Chile 2-1, Messi lanzó: "Creo que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto que se nos hizo en esta Copa".



Agregó que la Copa América "está armada para Brasil" luego de haber denunciado que en la semifinal ante el equipo de Tité, Argentina fue perjudicado por los fallos arbitrales.



El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, consideró "una injusticia absoluta" la expulsión de Messi ante Chile.



"¿Para qué se aplica (el VAR) si no se aplica donde debe? ¿Tengo que pensar mal? ¿Que fue una manera de disciplinarlo porque declaró en contra del VAR después del partido con Brasil? Ojalá que no, porque ya estaríamos entrando en terreno peligroso" afirmó tras el triunfo xeneize ante Chivas de Guadalajara México (2-0) en Seattle, Estados unidos en declaraciones citadas por el sitio Doble Amarilla.



El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, consideró que Messi no era el indicado para hablar sobre la Conmebol. Ahora "habrá que cuidarlo (a Messi) más que nunca", dijo en Seattle, donde su equipo ganó 2-0 al América de México en un amistoso el sábado.



El DT cuyo nombre siempre está en danza para un eventual recambio en la selección argentina afirmó que "Messi no debería haber hablado porque su palabra es significativa y puede generar un problema". "No sé si fue una decisión propia de él, pero más allá de eso, quedó expuesto", agregó.



"Él siempre está bancando a la Selección. Ojalá no salgan a matarlo (a criticarlo duramente) ahora porque es el mejor del mundo y hay que bancarlo (respaldarlo)", lanzó el atacante de Boca Darío Benedetto.



La inusual reacción de Messi, que tampoco fue a la premiación por el tercer puesto, provocó un duro rechazo de la Conmebol, que calificó sus dichos de "inaceptables", pero fue respaldada por la Asociación de Fútbol Argentino AFA).



"Lo único que puedo decir es que nosotros vamos a hacer cualquier cosa para defender a esta Selección", lanzó el titular de la AFA, Claudio Tapia, poco antes del regreso de la Albiceleste a Argentina.



Messi, junto a Angel Di María, Franco Armani y Giovani Lo Celso volaron directo a Rosario (310 km al norte) para descansar con sus respectivas familias, mientras el resto del plantel arribó a Buenos Aires entrada la madrugada del domingo en un vuelo charter y sin tomar contacto con la prensa.