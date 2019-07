¿Tite dejará de ser el técnico de Brasil si no gana la Copa América?

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Tite no se va.



El técnico de Brasil negó que tenga la intención de dejar el cargo tras la final de la Copa América contra Perú el domingo.



Al preguntársele sobre sus planes a futuro, un Tite visiblemente ofuscado reiteró el sábado que su contrato caduca al final de la Copa Mundial de 2022 en Qatar.



“2022 es la fecha en la que el contrato expira tras el Mundial. Ese es el contrato que Tite firmó con la confederación”, señaló el técnico en una rueda de prensa.



El técnico declinó dar más declaraciones sobre la versión del portal brasileño UOL de que contempla marcharse -sin importar el resultado de la final en el estadio Maracana.



Tite asumió la dirección de Brasil en 2016 y puso énfasis en la experiencia al ensamblar un equipo más veterano para la Copa América. Ha sido criticado con más frecuencia tras el Mundial de Rusia el año pasado por ser más especulador.



Algunos de los jugadores que no fueron tomados en cuenta para la Copa también deslizaron no estar de acuerdo con el entrenador, como fue el caso del lateral izquierdo Marcelo (Real Madrid), el volante Fabinho (Liverpool) y el delantero Lucas Moura (Tottenham).



La versión de UOL añadió que la Confederación Brasileña de Fútbol había empezado a buscar posibles sustitutos para Tite.



Según UOL, el técnico estaría inconforme por el desmantelamiento de su cuerpo técnico. El auxiliar Sylvinho será el nuevo técnico de Lyon y se dice que el coordinador Edu Gaspar aceptó ser el próximo director deportivo del Arsenal inglés, una vez acabe la Copa América.



El timonel brasileño también desestimó las críticas que ha recibido en los últimos meses.



“Vivimos en un país que es apasionado. En un santiamén pasamos de un nivel al otro, de un extremo al otro. Pero así no podemos trabajar”, afirmó.



El lateral derecho y capitán Dani Alves también salió a defender al técnico ante los periodistas, algo que sus compañeros Marquinhos y Casemiro hicieron el viernes.



“El capitán de nuestro navío ha cuidado de cada detalle para nosotros pudiéramos rendir bien”, dijo el veterano Alves. “Lo único que podemos prometer es un esfuerzo al máximo. Necesitamos merecer el resultado más que nuestros adversarios”.