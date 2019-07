Yustin Arboleda seguirá con Marathón tras enfriarse negociación con Millonarios de Colombia

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- En el campamento del Marathón se muestran ilusionados para el inicio de la temporada 2019/2020 y este viernes comienzan con los encuentros de preparación enfrentando al San Carlos, campeón de Costa Rica, a partir de las 7:30 pm en el estadio Morazán.



Uno de los temas del momento es sobre el delantero colombiano Yustin Arboleda, mismo que fue tentado por el Millonarios de Colombia, dirigido por el extrenador de Honduras Jorge Luis Pinto.



"Se han enfriado (las negociaciones), pero tampoco está cerrada la cortina, Yustin tiene contrato con nosotros y está entrenando, se cuenta con él para el torneo", expresó Rolin Peña, directivo del Monstruo Verde.



Y agregó: "No depende de Marathón ni de Yustin... el tema no reside si es compra, préstamo o rescisión y son las condiciones económicas que tienen atoradas la negociación. Yustin está normal, entrena y si hay algo que llene las expectativas del club y de él se dará, pero él se está preparando para el torneo Apertura".



Los verdolagas presentaron el pasado jueves al zaguero argentino Esteban Espíndola y al delantero colombiano Yerson Gutiérrez: "Con esto prácticamente estamos cerrados, completos, ahora solo nos enfocamos en los amistosos y en el inicio de la temporada".



Rolin Peña afirmó que la planilla verdolaga no aumentó: "Si me pregunta como estamos del año pasado, estamos igual, se ha sido muy cuidadoso".



DATOS:

Marathón recibe al San Carlos este viernes a las 7:30 pm en el estadio Morazán, 200 lempiras silla y 100 lempiras sol.



Otros amistosos de Marathón: miércoles de visita contra Atlético Choloma, el sábado 13 de julio frente al Honduras Progreso, el miércoles 17 de julio frente al Vida y el sábado 20 de julio cierran ante Platense