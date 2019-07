"Tranquilos, aún falta un paso más para la gloria", dice Raúl Ruidíaz delantero de Perú

RÍO DE JANEIRO, BRASIL .- El atacante peruano Raúl Ruidíaz contó la alegría que vive el vestuario de Perú tras colocarse en la final de la Copa América, pero que se toma las cosas con calma para enfrentar este domingo al anfitrión Brasil en el Maracaná.



"Es increíble todo lo que estamos pasando, algunos no lo podemos creer. Nos hemos regalado una sonrisa, era algo que queríamos, con ilusión pero siempre con los pies sobre la tierra", dijo el artillero del Seattle Sounders.



La escuadra dirigida por Ricardo Gareca venció el miércoles a Chile por 3-0 y volvió a una final de Copa América después de 44 años de ausencia.



"Hay que tomarlo con mucha tranquilidad. Es cierto que hemos logrado algo muy importante después de muchos años, el grupo ha estado consciente, y tranquilos que aún falta un paso más para la gloria. Hay que jugar con los pies sobre la tierra y dejarlo todo en el campo para que eso se posible", agregó el atacante de 28 años.



Raúl Ruidíaz hasta ahora sólo ha alineado en el segundo tiempo frente a Uruguay, y metió uno de los penales de la definición por cuartos de final.



En 2016, fue el encargado de eliminar a Brasil de la Copa América Centenario, con un polémico gol con la mano que le permitió a Perú vencer por 1-0, resultado que significó la caída del DT Dunga. "Ahora hay VAR", bromeó Ruidíaz e conferencia de prensa.



Perú entrenó el jueves por la mañana en Porto Alegre antes de viajar a Rio de Janeiro, para comenzar su preparación con miras a la final de la Copa América en el Maracaná.



"Todos queremos jugar, pero sentirme parte de este plantel es increíble, más allá de que tenga minutos o no, estoy preparado el 100% por si me toca la oportunidad", sostuvo.



"Todos estamos muy contentos de que el equipo gane, estuve presente en la definición de penales. Me preparé en la semana en la definición de penales porque sabía que me iba a tocar (...) Más allá de quien juegue o no todos nos apoyamos y todos obtenemos la misma alegría", sostuvo.



Brasil, que nunca ha perdido una Copa América en su casa, venció a Perú en la fase de grupos por 5-0, y se lo volverá encontrar para la definición del título.



"Brasil es un rival muy fuerte, difícil pero desde el partido con Uruguay hemos demostrado actitud, garra, humildad y ser muy seguros (...) Tenemos que mantener la misma actitud, la misma garra, y dejar todo en la cancha", consideró.