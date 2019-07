Medford sobre si Real España está para campeón: “No soy adivino”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Hernán Medford, técnico de Real España, habló de los trabajos realizados con la Máquina previo al inicio de la Liga Premier de Centroamérica.



“Vamos trabajando poco a poco, estamos por por definir varias cosas, no quedan varios partidos amistosos antes del campeonato”, mencionó.



¿Les deja buen sabor de boca ese plantel que han escogido?

Sí, tenemos que ser contantes y esperamos que los jugadores la tengan.



Sobre el juego ante San Carlos en Nueva Orleans, Medford aclaró. "Ya tuvimos la primera puebla ante el campeón de Costa Rica, para mí todos los partidos son importantes, no fue el mejor resultado pero se jugó bien, ahora tenemos revancha".



¿Real España será competitivo en este campeonato?

Hay que esperar si seremos competitivos o no, yo tengo que ser exigente con ellos muchachos, es una obligación por su profesión.



Y siguio diciendo. "Al final dependemos de lo que hagan los jugadores, esperamos que respondan, no tenemos un equipo definido y puede jugar cualquiera.



En cuanto a si el equipo levantará la Copa en Diciembre, o están para campeones, el tico fue tajante con la prensa. “ No soy adivino, si lo fuera ya me hubiese ganado la lotería o no estaría aquí, nadie es adivino en el fútbol”, concretizó.



Real España juega este miércoles 10 de julio ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, en el inicio de la Liga Premier de Centroamérica a las 7:00 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula.