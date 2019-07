Elías Burbara: “No estamos reciclando jugadores como lo están haciendo los grandes”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Real España prepara a lo grande los festejos de sus 90 años el próximo miércoles 10 de julio contra la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica a la 7:00 de la noche en el estadio Morazán, en duelo correspondiente a la Liga Premier de Centroamérica.



Elías Burbara, presidente de la institución habla del equipo y aduce no tener que enfrentar este torneo con un plantel de jóvenes.



“Cuando tus reservas quedan campeones del torneo y la base de selecciones menores son jugadores de Real España, tendríamos que estar necios y ciegos para no ver abajo y seguir trayendo o reciclando jugadores como lo están haciendo los otros grandes”, dijo Elías.



El mandamás catedrático apuntó que el tiempo dirá si funciona el cambio regeneracional.



“No tenemos duda que el proyecto va funcionar, el tiempo nos dirá si cometimos errores o acertamos” agregó.



Además, aclaró que el equipo va a competir para que en un futuro ese plantel gane varios títulos.



"Real España comenzará a competir, este proyecto es nuevo y no quiere decir que de no quedar campeones no funciona, la idea de traer a Medford fue esa, esperemos a futuro ganemos varios títulos”, cerró el presidente de la Máquina.