VDEO: Alberth Elis anotó un doblete con el Houston Dynamo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hondureño Alberth Elis que milita en el Houston Dynamo de la MLS de los Estados Unidos, anotó un doblete en el triunfo ante el New York Red Bulls.



El equipo naranja que juega en la conferencia oeste, derrotó sin piedad a los dirigidos por Chris Armas, donde dejó un resultado final de 4-0.



El colombiano Mauro Manotas, abrió el marcador al minuto 39 de la primera parte. Martínez al 56 impuso el 2-0.



Al minuto 72 del complemento, Romell Quioto mandó un centro como con la mano para que su compatriota Alberth Elis decretará de cabeza el 3-0.



Ya en tiempo de descuento, nuevamente la panterita mandó un potente disparo que no pudo contener el arquero Luis Robles del New York. Otro hondureño que destacó fue Maynor Figueroa, quien lamentablemente salió expulsado por doble amonestación.



Alberth Elis tuvo una discreta participación con la Selección de Honduras en la Copa Oro, sin embargo, tras anotar la noche del miércoles, el hondureño vuelve a retomar la confianza goleadora.



Aquí los goles:



? We kicked off the Fourth last night with an in-game firework show



Highlights + Recap ⤵️ #ForeverOrange — Houston Dynamo (@HoustonDynamo) 4 de julio de 2019